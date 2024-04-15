Вчені дослідили, що найчастіше спричиняє виникнення в пацієнта післяопераційних інфекцій

Інфекції в післяопераційний період можуть стати причиною повторної госпіталізації та навіть смерті.

Появу післяопераційних інфекцій здебільшого провокують власні колонії мікробів на тілі пацієнта. Більшість випадків зараження цими бактеріями відбувається поза межами лікарень.

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Science, пише ScienceAlert.

Серед різних типів інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, хірургічні традиційно вважають особливо проблематичними. Вони часто-густо стають причиною повторної госпіталізації та смерті в післяопераційний період,

Щоб запобігти інфікуванню, медичні працівники стерилізують усе хірургічне обладнання, використовують ультрафіолетове світло для очищення операційних, дотримуються строгих протоколів щодо хірургічного одягу та стану повітря в приміщеннях.

Попри це, приблизно одна з 30 операцій закінчується інфікуванням ділянки хірургічного втручання. Одним із шляхів подолання цієї проблеми вважають призначення антибіотиків для профілактики в післяопераційний період. Однак часте їх використання призводить до антибіотикорезистентності (нечутливості бактерій до лікувальних засобів).

У рамках дослідження науковці вивчали всі типи бактерій і тестували їхні гени на стійкість до антибіотиків. Аналіз обмежувався вивченням інфекцій після операцій на хребті.

Упродовж року вчені збирали зразки бактерій з носа, шкіри та калу більше ніж 200 пацієнтів, які готувалися до операцій. Згодом вони протягом 90 днів спостерігали за учасниками дослідження і порівнювали зібрані мікроби із тими, що спричиняли інфекції в пацієнтів.

Працівники медичних закладів ретельно стерилізують інструменти, використовують ультрафіолетове світло для очищення приміщень. VitalikRadko/DepositPhotos

Результати засвідчили, що бактерії, які колонізують верхню частину спини (навколо шиї та плечей), схожі на мікроби в носі. А бактерії в нижній частині спини подібні до мікробів у кишечнику та калі.

Частота присутності колоній на шкірі відповідає випадкам виникнення післяопераційних інфекцій. 86% бактерій, що спричинили зараження, генетично відповідали мікробам, які були розташовані на поверхні тіла пацієнта до оперативного втручання.

"Якщо найбільш вірогідне джерело хірургічної інфекції – мікробіом пацієнта – відоме заздалегідь, це дає медичним командам можливість захиститися від нього ще до запланованої процедури", – стверджують автори дослідження.

Результати аналізу, ймовірно, сприятимуть використанню інформації про мікробіом при виборі індивідуального протимікробного засобу для пацієнта.

"Ми віримо, що підходи до профілактики інфекцій, орієнтовані на пацієнта, можуть принести користь як лікарням, так і хворим", – додають науковці.

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