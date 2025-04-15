Чи допомагає йога при болю в колінах? Відповідь вчених

Учасники дослідження відзначили, що після 12 тижнів регулярних занять біль у колінах зменшився

Вчені з’ясували, що заняття йогою можуть зменшити біль у колінах – за ефективністю вони не поступаються лікувальній фізкультурі.

Про це свідчать результати австралійського дослідження, участь у якому взяли 117 учасників, повідомляє MedicalXpress.

Перед початком експерименту вони мали оцінити рівень болю в колінах за 100-бальною аналоговою шкалою VAS – це популярний метод оцінки для суб’єктивних відчуттів. У всіх учасників відчуття болю за шкалою було не менше 40.

Тоді учасників поділили на дві групи: 59 людей займалися силовими тренуваннями, а 58 – йогою. Вони тричі на тиждень виконували вправи впродовж 24 тижнів – частково під наглядом тренера, потім – самостійно.

Після завершення дослідження учасників попросили знову оцінити рівень болю в колінах. Обидві групи відзначили, що рівень болю знизився приблизно на один і той же рівень: на шкалі це була позначка у 1,1.

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Автори дослідження відзначають, що для того, аби один варіант вправи вважався ефективнішим, ніж інший, різниця у показниках мала б бути не менше 1,5. Тож наразі висновок такий: і йога, і силові вправи показали свою ефективність у зменшенні болю на приблизно однаковому рівні.

Щоправда, вправи впливають на тіло по-різному. Дослідники вважають, що силові вправи допомагають зменшити біль передусім завдяки роботі з м’язами навколо коліна. Водночас йога допомагає підвищити гнучкість суглобів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще одне дослідження, яке довело, що йога може зменшити біль у попереку.