Допоможе чи зробить гірше? Вчені дослідили, як йога впливає на біль у попереку

Регулярні заняття йогою можуть полегшити біль у попереку, зменшити використання знеболювальних препаратів і покращити сон.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в JAMA Network Open, пише The Washington Post.

В експерименті взяли участь 140 співробітників клініки Cleveland Clinic, які відчували помірний біль у спині протягом щонайменше трьох місяців. Середній вік учасників становив 48 років, при цьому серед них було 80% жінок.

Залучених осіб поділили випадковим чином на дві групи – "йога зараз" і "йога пізніше". Учасники першої мали займатися йогою протягом 12 тижнів дослідження.

Співробітникам, які увійшли до групи "йога пізніше" надали доступ до записів уроків, щоб ті їх пройшли після завершення дослідження.

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Щотижня учасники першої групи могли відвідувати 60-хвилинне заняття з прямою трансляцією. Також співробітників заохочували займатися кожного дня самостійно – щонайменше протягом 30 хвилин.

Для вправ учасники отримали доступ до відео, за якими можна було практикуватися самостійно.

У ході дослідження використовували стиль хатха-йоги, в основі якого лежать статичні позиції і техніки дихання. Вправи цього напряму включають пози сфінкса, мосту та розкриття плечей.

Перед початком експерименту учасники оцінювали свій біль у попереку за 11-бальною шкалою. Їхні показники стартували від 4 балів.

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Через 12 тижнів група, яка займалася йогою, повідомила про середнє зниження інтенсивності больових відчуттів на 1,5 бала, а через 24 – на 2,3 бала.

Крім того, вони помічали незначне покращення якості сну. Після занять йогою учасники першої групи спали в середньому на 0,4% краще, порівняно з групою "йога пізніше".

Також співробітники, які займалися йогою, стверджували, що на 34% рідше використовували знеболюючі препарати, порівняно з членами іншої групи.

За словами провідного автора дослідження Роберта Сапера, результати засвідчили, що йога може бути ефективною частиною звичайного лікування. Він вважає, що, на відміну від інших способів допомоги при болю, заняття йогою можуть вплинути на стан пацієнта комплексно.

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"Протизапальні ліки можуть вплинути на фізичний компонент, але, можливо, йога може вплинути на емоційну, соціальну частину і навіть на сферу сенсу та мети", – додав Роберт Сапер.

Сат Бір Сінгх Халса, ад’юнкт-професор Гарвардської медичної школи, який не брав участі в дослідженні, сказав, що висновки його авторів "обнадійливі".

Свою позицію вчений пояснив тим, що під час дистанційних занять учасники дослідження не завжди могли правильно виконувати пози через відсутність контролю інструктора. Натомість вони показали позитивні результати щодо суб’єктивного сприйняття болю.

Раніше вчені з’ясували, що заняття з йоги здатні зменшити частоту епілептичних нападів у хворих.