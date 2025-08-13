Чи можуть люди чхати уві сні: науковець розповів про особливості рефлексу

Вчений та лікар розповів, чи можливо чхати під час сну

Подекуди люди помічають, як, здавалося б, посеред сну чхають їхні партнери, діти чи домашні улюбленці. Та чи дійсно це можливо?

Генетик та сімейник лікар Тімоті Трамонтану розповів Clevelend Clinic, чи справді людина може чхати уві сні та в яких випадках потрібно проконсультуватися з лікарем.

Що таке чхання та чи можливе воно вві сні?

Чхання – це відповідь на подразник, яка виникає, якщо щось стимулює носові ходи. Через це ніс надсилає сигнал головному мозку про потребу їх очистити, пояснив лікар. Чхання – це мимовільний процес, який люди не можуть контролювати, але часом здатні стримувати.

Чхання може бути реакцією на:

подразнення , наприклад через вдихання сухого повітря, перцю інших сильних запахів чи пасивне куріння;

інфекції верхніх дихальних шляхів – у цьому випадку організм видаляє зайвий слиз завдяки чханню;

алергени , коли імунна система помилково сприймає пил, пилок або сліди домашніх тварин як загрозу і намагається позбутися "шкідливої" речовини;

яскраве світло – таку реакцію називають фонетичним рефлексом чхання, коли реакцію викликає погляд на Сонце або перехід з темного приміщення в яскраве.

Тімоті Трамонтану каже, що чхати під час сну неможливо – навіть на ранніх його стадіях. Якщо людина засинає, то також "спить" частина головного мозку, яка реагує на подразники носових ходів.

"Чхання вимагає певної стимуляції кори або стовбура мозку. І цей поріг підвищується вночі. Щоб чхнути, потрібно прокинутися – це стосується як дітей, так і дорослих", – пояснив лікар.

Вночі люди чхають з тієї ж причини, що і вдень. Відтак протягом ночі в носовій порожнині залишається більшість накопиченого за день "бруду". Вчений каже, що сильний подразник може змусити людину прокинутися, а потім чхнути.

Часом на ранок люди не пам’ятають про те, що пробуджувалися посеред ночі через бажання чхнути. Однак якщо такі випадки трапляються регулярно і унеможливлюють повноцінний сон, це привід звернутися до лікаря.

Як уникнути чхання посеред ночі?

Невеликі зміни перед нічним відпочином, зокрема більше споживання води та підтримання чистоти в спальні, можуть допомогти не чхати вночі, перериваючи сон.

Промивання носа. Доктор Трамонтана каже, що люди з хронічними проблемами з пазухами можуть промивати ніс, щоб позбутися накопичених подразників та виділень перед сном.

Використання ліків за показанням. У випадку алергії чи застуди лікар може приписати ліки, які допоможуть уникнути або послабити запалення.

Використання очищувача повітря. За словами лікаря, цей прилад може "ловити" алергени та інші подразники у спальні, щоб ті менше потрапляли в ніс під час сну.

Вживання достатньої кількості води та використання зволожувача повітря. При зневодненні організм людини може використовувати рідину зі слизових оболонок, зокрема носа, для підтримання кров’яного тиску та функцій мозку. Сухий ніс більш чутливий і схильний до чхання.

Якщо споживання більшої кількості води не допомагає, можна розглянути придбання зволожувача повітря, який працюватиме у спальні. При цьому варто слідкувати, аби у пристрої завжди була фільтрована вода, а сам зволожувач чистий.

Регулярне прибирання в спальні. Підтримка чистоти в кімнаті та регулярна зміна постільної білизни можуть зменшити негативний вплив пилових кліщів та появу інших шкідників.

Душ перед сном – чудовий спосіб позбутися алергенів та інших подразників на шкірі, де вони накопичувалися протягом дня, вважає лікар.

Прості зміни в способі життя зазвичай мають допомогти розв’язати питання з чханням під час сну. Однак у деяких ситуаціях цей рефлекс може бути сигналом звернутися по допомогу до кваліфікованого спеціаліста.

"Варто звернутися до лікаря, якщо ви маєте постійні симптоми (чхання вві сні – ред.) принаймні кілька разів на сім днів протягом кількох тижнів, які не полегшують зміни способу життя", – радить Тімоті Трамонтану.

За його словами, надмірне чхання можуть спричиняти багато порушень в організмі – від поліпів у ночі та проблем зі щитоподібною залозою до індивідуальної реакції на ліки.

До лікаря слід навідатися якомога швидше, якщо симптоми чхання супроводжуються:

головними болями;

зміни в нюху або відчуття смаку;

носовими кровотечами.

Раніше науковці знайшли нейрони, які відповідають за реакцію на подразники і вибір організмом між чханням та кашлем.