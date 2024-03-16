Як відрізнити висипи від акне та чи можна робити косметологічні чистки? Поради дерматологині

Чи можна давити прищі та як відрізнити їх від акне?

Кожна людина у своєму житті зіштовхувалася із висипами на шкірі – й це цілком природний процес. Однак важливо вміти розрізняти одиничні запалення та акне, щоб вчасно розпочати лікування, якщо воно виявиться потрібним.

Як відрізнити звичайні прищі від хвороби й чи можна їх видавлювати – розповіла "УП. Життя" дерматологиня Анастасія Мельник.

Вона зазначає, що висипи можуть бути абсолютно у всіх, адже всі люди мають пори. Періодичні запалення, між якими 3-4 тижні чистої шкіри – це абсолютна норма.

"Водночас акне є хронічним захворюванням, яке рецидивує. При ньому висипи на шкірі є постійними. Якщо їх лише три, але вони завжди замінюються іншими трьома – це також акне, просто легкої стадії", – наголошує лікарка.

Вона додає, що акне – це не тільки висипи, а й постійно наявні комедони – підшкірних прищів. Адже існують запальне й комедональне акне.

Запальне характеризується наявністю папул (червоних запальних висипів) та пустул (червоних висипів із гноєм). При комедональному акне з’являються чорні цятки та білі вугри (підшкірні горбики).

За словами Анастасії Мельник, саме комедональне люди часто не вважають за потрібне лікувати. Однак воно потребує цього, так само як і запальне.

Чи можна видавлювати прищі та робити механічні чистки?

Видавлювати прищі – ще одна поширена помилка. Це механічний вплив, на який шкіра вміє реагувати лише одним – пігментацією. А в гіршому випадку може взагалі з’явитися рубцювання.

За словами лікарки, пацієнтки віком 40-50+, які у 1990-х й 2000-х постійно робили чистки, зараз часто зіштовхуються із проблемою точкової пігментації на обличчі.

"Висипу завжди варто дати трошки "пожити". Цей процес можна пришвидшити косметичними засобами, але видавлювати не треба в жодному випадку. Тому багато хто зараз активно переходить на кислоти, ультразвукові й вакуумні чистки. До чого завгодно – тільки не давити руками", – розповідає вона.

Вондочас механічні чистки, які часто пропонують у салонах, виправдані тільки якщо в людини активне комедональне акне, яке засоби будуть дуже довго "витягувати" на поверхню.

"Однак такий метод треба застосовувати лише в комплексі з терапією. Також механічні чистки дозволені людям з надмірною секрецією шкірного сала. Якщо у вас хороша шкіра, активне акне чи активне розацеа – механічні чистки під забороною", – зазначає лікарка.

Часто люди плутають сальні нитки на носі з комедонами та намагаються їх позбутися. Однак експертка зауважує, що сальна нитка – це просто чорна цятка в зоні пори. Вона може навіть виступати над поверхнею, але незначно. Однак якщо є відчутний горбик – це вже комедон.

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