Чи безпечно пісяти у душі? Пояснюють урологи

Душ – місце, де ми щодня миємо своє тіло. Утім, багато людей можуть використовувати його не за призначенням. До прикладу, як імпровізований туалет.

Урологи стверджують, що мочитися в душі цілком безпечно і для жінок, і для чоловіків. За їхніми словами, сечовипускання у цьому місці навряд чи спричинить проблеми зі здоров'ям чи забруднить каналізацію, пише CNN.

Лікарі зі Сполучених Штатів Америки пояснили, чи можна робити "маленькі справи", приймаючи душ, та чи безпечно це для сечових шляхів.

Вплив на м’язи тазового дна

Два м'язи, які контролюють потік сечі з сечового міхура, називаються сечовими сфінктерами. Один з них розташований біля основи сечового міхура, а інший – біля тазового дна. Шустерман каже, що м'язи тазового дна слабшають, коли люди "намагаються виштовхнути" сечу. Це пов'язано з тим, що сфінктери напружуються і створюють додатковий тиск на тазові м'язи і сечовий міхур, що ускладнює виділення сечі.

"Під теплим душем дуже легко розслабити сфінктер і дозволити сечі вийти назовні. Усупереч твердженням, що сечовипускання під душем шкідливе для здоров'я, я вважаю, що це насправді корисно", – каже уролог.

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Чи можна підхопити інфекцію?

Професорка урології у медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі (США) Карін Ейлбер стверджує, що людям не варто перейматися ймовірністю заразитися інфекцією сечових шляхів, якщо хтось "зробив свої маленькі справи" у громадському душі, оскільки вода з душу змиває сечу.

Єдине застереження – якщо під час сечовипускання бактерії потрапляють на шкіру. Шустерман каже, що чоловіки з крайньою плоттю мають відтягувати її назад, щоб безпечно помочитися. Натомість якщо цього не робити, то сеча потрапить під шкіру. Це збільшує ризик розвитку грибкових інфекцій.

Водночас жінкам потрібно розсунути статеві губи, щоб уникнути потрапляння бактерій із сечі до піхви.

Після сечовипускання бажано підмиватися теплою водою.

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Чи можна інфікуватися через шкіру?

Як розповідає Карін Ейлбер, оскільки вода з душу змиває "сліди справ", то нічого не станеться, якщо сеча потрапить на руки чи стопи.

Також існує низький ризик інфікування, якщо сеча потрапить на відкриту рану.

За словами Шустермана, сеча є "їжею" для бактерій і грибків. Потрапляючи на рани, вона може ускладнити загоєння, бо тепер бактерії мають поживні речовини для подальшого росту. А це – збільшує ризик бактеріальних інфекцій. Тож лікар радить накласти пов’язку на рану, щоб вона була чистою та сухою.

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Чи вплине якось на людину те, що вона часто мочиться в душі?

Шустерман каже, якщо ви постійно мочитеся під душем, то існує ризик розвитку психологічного зв’язку між звуком води, що тече, та бажанням "сходити по-малому". Особливо це стосується тих людей, які мають синдром подразненого сечового міхура.

Маючи таку проблему, фахівці радять звернутися до медика, який призначить лікування.

З душем все зрозуміло. Чи можна пісяти у гарячій ванні чи лазні?

Лікарі рекомендують уникати сечовипускання у лазні чи гарячій ванні, адже це ідеальне місце для розмноження бактерій, які потім можуть потрапити у сечовивідні шляхи.

Зважаючи на це, Девід Шустерман радить помочитися після ванни, щоб уникнути ризику інфікування.