Яйця в раціоні, ймовірно, не впливають на рівень холестерину в крові – вчені

Часте споживання курячих яєць може не містити ризиків для здоров’я навіть тих людей, яким від них радять утриматися.

Як повідомляє Health, у ході дослідження науковці порівняли показники крові осіб, які дотримуються дієти з високим вмістом збагачених яєць, і тих, хто мав раціон, що виключав споживання яєць.

Учасники дослідження їли збагачені яйця. Це продукти, які мають більшу кількість поживних речовин порівняно із звичайними яйцями, як-от вітамін D, В2, 5 і 12, а також омега-3 кислоти. Такого складу досягають завдяки особливому харчуванню пташок.

Усі учасники дослідження – люди за 50 років, які раніше мали серцево-судинні захворювання або інші фактори ризику. Майже чверть із них були хворими на діабет.

Науковці порівнювали показник крові на час початку дослідження і за чотири місяці після його завершення. Результати засвідчили, що рівні ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності – так званий "хороший" холестерин) і ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності – "поганий" холестерин) в обох груп майже не змінилися.

Інше дослідження, до якого залучили 140 учасників, мало подібні результати. Одна частина його учасників вживала понад 12 збагачених яєць на тиждень, а інша – не більше двох.

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Однак експерти закликають до обережності в оцінці результатів досліджень. Хоч вони і продемонстрували незначний зв'язок між споживанням яєць і рівнем холестерину, слід враховувати, що на здоров’я серця впливає раціон у цілому.

"Захворювання серця спричиняє не один продукт, а весь раціон і загальна кількість насичених жирів", – каже Марта Гулаті, докторка медичних наук, професорка кардіології та директорка профілактичної кардіології в медичному центрі Cedars-Sinai.

Нагадуємо, учені встановили, як всеїдність впливає на здоров’я серця.

Анна Коваленко, "УП. Життя"

