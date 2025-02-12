Чи шкодить вашому здоров’ю відкладання ранкового будильника? Відповідь неоднозначна

Прокинутися після першого ранкового будильника буває важко, особливо після "гучних" ночей з російськими обстрілами.

Хтось натискає на телефоні кнопку "відкласти", щоб поспати ще 5 хвилин, а хтось одразу встановлює собі багато будильників із різницею 5-10 хвилин і прокидається лише на останньому.

Чимало науковців кажуть, що повторюваний звук "відкладеного будильника" шкодить якісному сну та здоров’ю людини.

Однак нові дослідження припускають, що відкладений будильник може не так сильно впливати на якість сну, як вважалося, і зайві хвилини сну можуть бути корисні.

Психологиня з поведінкової медицини сну Алісія Рот розповіла Cleveland Clinic, що про відкладений будильник каже наука.

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Невже відкладені будильники – зло?

Всупереч поширеному уявленню, не всі наукові дані підтверджують негативний вплив відкладання будильника на організм людини.

Одне з найсвіжіших досліджень на цю тему провели вчені Стокгольмського університету у 2023 році за участі понад 1,7 тисячі людей.

Дослідження показало, що ранкове відкладання будильника є дуже поширеним серед молоді та тих, хто має пізній хронотип (людей, які звикли лягати і прокидатися пізніше за інших). І ця звичка може мати різні наслідки, залежно від індивідуальних особливостей і стилю життя людини.

Ще одне дослідження за участі 31 людини продемонструвало, що відкладання будильника не впливає на результати когнітивних тестів.

Проте доктор Рот зауважила, що ці дослідження мають невеликий розмір вибірки, тому їх важко узагальнювати для всіх.

Що не так із відкладанням будильників?

За словами лікарки, відкладання будильника може порушити стадії глибокого сну, зокрема фазу REM, яка є важливою для відновлення організму. Це може призвести до підвищеного тиску та серцебиття, що погіршує загальний стан здоров'я людини.

Доктор Рот додає, що якщо людина часто відкладає будильник, це може свідчити про нестачу сну чи навіть розлади, як-от апное або хронічне безсоння.

Отже, загальна рекомендація медикині звучить так: якщо відкладання будильника і ранкове "досипання" не впливає на ваше самопочуття, то можна не змінювати цю звичку. Та якщо після цього ви відчуваєте втому – слід переглянути ваш підхід до сну.

Особливо це стосується тих, хто має розлади сну, зауважила Рот.

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" давала 9 порад, як лягати спати раніше, а в МОЗ розповідали, що таке "сонний борг" та чи можна виспатися наперед.