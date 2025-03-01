Чи обов’язково видаляти зуби мудрості? Пояснює лікар

Для наших предків зуби мудрості мали велике значення. Вони допомагали жувати сирі рослини, тверді горіхи та жорстке м’ясо.

Через зміну раціону сучасна людина більше не потребує додаткових жувальних зубів, однак цей рудиментарний орган залишився.

Побутує думка, ніби зуби мудрості краще видаляти одразу ж, як вони виростають. Інакше можна зіткнутися з небажаними ускладненнями.

Та чи справді це так і що потрібно знати про ці зуби – розповів стоматолог Натан Янович для Cleveland Clinic.

Чи всі мають зуби мудрості?

Зазвичай зуби мудрості виростають у віці від 17 до 25 років.

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Деякі люди мають неповний їхній набір, однак у когось ці зуби можуть взагалі не прорізатися. А частина людей (від 5% до 37%) не мають щонайменше одного зуба мудрості, йдеться в дослідженні.

Якщо вони ніяк не виділяються із зубного ряду і не викликають дискомфорту, то можуть не потребувати жодного втручання. Однак коли зуби мудрості розміщуються неправильно – варто задуматися про їхнє видалення.

Коли треба видаляти зуби мудрості?

Головною ознакою того, що зуби мудрості спричиняють проблеми, є біль у верхній або нижній щелепах, а також у задній частині ротової порожнини.

Також поганим знаком є запалення і набряклість ясен навколо прорізаних зубів мудрості.

Виникають проблеми й тоді, коли вони прорізаються не повністю. Це може призвести до проблем зі здоров’ям ротової порожнини.

"Ви не маєте можливості належним чином чистити не повністю прорізані зуби мудрості, тому є ризик, що вони почнуть руйнуватися та з’явиться карієс і захворювання ясен. Також навколо таких зубів можуть розвиватися кісти або пухлини", – пояснює Натан Янович.

Як правило, стоматологи оцінюють ураження зубів у кожному конкретному випадку окремо, і лише потім вирішують, чи варто їх видаляти.

Однак проблеми із зубами мудрості не завжди супроводжуються дискомфортом.

"У багатьох людей немає жодних симптомів. Саме тому слід пройти огляд у стоматолога, щоб визначити, чи потрібно видаляти зуби мудрості", – зауважує лікар.

Як видаляють зуби мудрості?

Зуби мудрості видаляють під час звичайної хірургічної операції, яка може зайняти близько години.

Вона може призвести до короткочасного болю, кровотечі та набряку. Однак більшість людей можуть повернутися до звичного способу життя вже через три-п'ять днів після втручання. Повне відновлення займає близько двох тижнів.

Такі ускладнення, як-от інфікування або сухі лунки (утворення згустку крові в місці, де був зуб мудрості), трапляються рідко.

Чи може відсутність зубів мудрості вплинути на здоров'я ротової порожнини?

Навіть якщо зуби мудрості прорізалися правильно, з часом вони можуть провокувати проблеми. Причина у тому, що ці зуби розташовані у ротовій порожнині дуже далеко, а отже їх важко чистити.

Якщо залишити зуби мудрості, підвищується ризик виникнення карієсу та захворювань ясен. Саме тому лікарі часто рекомендують видаляти їх – щоб запобігти майбутнім проблемам.

Однак якщо ви вирішили все ж зберегти зуби мудрості, варто приділяти їм особливу увагу під час чищення та регулярно відвідувати стоматолога.