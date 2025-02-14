Зуби мудрості й апендикс: чому люди досі мають рудиментарні органи та чи дійсно вони зайві

Людські тіла – ніби музеї еволюції. Вони зберігають органи та функції, які давно втратили своє первісне призначення.

Апендикс колись допомагав перетравлювати рослинну їжу. За допомогою зубів мудрості первісні люди пережовували сире коріння та жорстке м'ясо. А сироти на шкірі були способом зігрітися.

Але чому люди й досі мають ці органи й функції – розповіли у Popular Science.

Директор Центру функціональної анатомії та еволюції при Медичній школі Університету Джона Гопкінса Метью Равоза каже, що причина проста – вони не завдають шкоди. Відсутність недоліків зменшує тиск природного відбору на ці рудименти, тому вони й не зникають.

Деякі з них взагалі перепрофілювалися для виконання іншої функції. Наприклад, це сталося з апендиксом.

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Вчені вважають, що він може відігравати важливу роль у здоров'ї кишківника, допомагаючи імунній системі боротися з патогенними мікроорганізмами. В апендиксі є висока концентрація імунної тканини та корисні бактерії, які відновлюють мікробіом після хвороби або вживання антибіотиків.

Наразі не зовсім зрозуміло, що є справді зайвим, а що все ще може функціонувати, але по-іншому. Однак деякі люди вже народжуються без деяких частин організму.

Дослідження показало, що близько 35% людей не мають зубів мудрості. Ще 15% – довгого долонного м'яза, який колись допомагав лазити й хапатися.

Однак ніхто не знає, чи скоро люди втратять ці рудиментарні органи й функції. Адже еволюція досить повільна та непередбачувана.

"Ми вивчаємо рудиментарні органи, здебільшого дивлячись у минуле. Нам доведеться просто сидіти й спостерігати, адже передбачити майбутнє неможливо", – наголосив Равоза.

Нагадаємо, вчені виявили, що вуха людини все ще ворушаться, коли вона прислухається до звуку – цією здатністю володіли наші предки.