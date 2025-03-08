Березовий сік: чим корисний і як зібрати правильно без шкоди для дерев
Березовий сік – натуральний напій, який починають збирати у період перших весняних потеплінь. Він має ледь відчутний смак, який може стати більш вираженим після ферментації або консервації.
Соку приписують низку корисних властивостей і вважають, що його вживання позитивно впливає на організм.
Чи справді корисний березовий сік, як і коли правильно його добувати, та чи шкодить збір деревам "УП. Життя" допомогли розібратися джерела Healthline, Science Direct, National Library of Medicine та арборист Володимир Ветроградський.
Як і коли збирають березовий сік?
Березовий сік зазвичай збирають у березні - квітні
У березовому соці концентруються поживні речовини, які берези зберігають взимку. Найкращий час для збору соку – за місяць до появи листя на деревах.
Зазвичай добувати сік починають з другого тижня березня упродовж двох-п’яти тижнів – до початку квітня.
Для цього варто обрати березу з діаметром стовбура не менше ніж 25 сантиметрів. Дерева з меншим діаметром після збору соку можуть ослабнути і не вижити. З цієї ж причини не бажано збирати сік з одного й того ж дерева два роки поспіль.
Для добування соку радять зробити отвір приблизно за метр від землі глибиною у три сантиметри з нахилом угору.
Якщо дерево готове до збору, і зі стовбура потече рідина напівпрозорого кольору, можна збирати сік і підставляти під дерево відповідну ємність. Якщо ні – потрібно обов’язково заткнути зроблений отвір.
Закрити просвердлене місце також потрібно і після добування, інакше сік продовжить текти. Це принесе шкоду дереву.
За правильних умов з берези можна зібрати до п’яти літрів соку за день. Його кількість залежить від породи дерева, місця розташування та погоди у відповідний час. На неї також може впливати якість ґрунту.
Як не пошкодити дерева забором соку
Щоб не ослабити дерева, під час збору варто дотримуватися низки правил
Збір березового соку завжди виснажує дерева, каже арборист Володимир Ветроградський. Найсильніше можуть постраждати берези, у стовбурах яких зробили три і більше отворів.
Вони часто починають рости повільніше за беріз-однолітків та більш ймовірно уразяться стовбуровими шкідниками й бактеріальними інфекціями.
Ризик появи хвороб у дерев також підвищується, якщо робити отвори для збору брудним інструментом.
"Отвори, які видобуваються або насвердлюються в дереві, досить часто не загоюються повністю. Це спричиняє заселення відкритих ділянок кори стовбуровими гнилями. Також бактеріальною водянкою, яка утворює в подальшому рани, які не затягуються новою корою роками. Ця хвороба досить легко переноситься брудним, непродезинфікованим інструментом", – пояснює арборист.
Крім цього, через неправильний збір соку берези можуть почати сохнути, і як наслідок, передчасно загинути. Нормальний вік дерева – 100-150 років може скоротитися до 40-60 років і нижче.
Фахівець додає, шкоду для дерев можна мінімізувати, якщо збирати березовий сік відповідально:
- обирати дерева, які досягли 25-30-річного віку;
- робити в березі не більше одного-двох отворів;
- сверлити отвір продезинфікованим інструментом;
- дезинфікувати отвір до і після збору та заткнути його;
- збирати не більше 4-6 літрів соку з однієї берези.
До того ж, безпечно зібрати сік можна з нижніх ярусів гілок берези. Для цього потрібно відрізати молоді гілки товщиною три-вісім міліметрів і підставити під ці місця пляшки. Такі рани на дереві загоюються самостійно.
Чим корисний березовий сік
Березовий сік може містити в собі мінерали, вітаміни та амінокислоти
Дослідження виявили, що у березовому соці може міститися різна кількість мінералів – фосфору, калію та міді. Крім того, користь березового соку залежить від вмісту у ньому фолієвої кислоти, вітаміну С, вітамінів групи В, які допомагають зміцнювати імунітет.
Ба більше, березова вода містить амінокислоти і велику кількість поліфенольних антиоксидантів. За допомогою них організм бореться з окислювальним стресом, коли рівень антиоксидантів в організмі – низький.
Сік також багатий на марганець, який важливий для розвитку кісток.
На склад поживних речовин і властивості березового соку впливає географія, тип ґрунту та навіть конкретна порода й вік дерева. Та в чистому вигляді він зазвичай має невелику кількість цукру, тому калорійність березового соку також низька – 4,6 ккал на 100 грам.
Березовий сік іноді додають до складу лосьйонів та інших косметичних засобів через його зволожувальні й антиоксидантні властивості. Це може також бути частково пов'язано з вмістом вітаміну С. Він стимулює вироблення колагену – білка, який допомагає шкірі залишатися еластичною.
З березового соку також можуть виготовляти сиропи, пиво, вино та мед.
Як пити березовий сік
За кімнатної температури березовий сік зберігається свіжим лише упродовж двох-трьох днів. Після цього він починає бродити.
У холодильнику напій можна зберігати від трьох до п’яти днів. Щоб продовжити період зберігання, березовий сік слід варити або консервувати.
Загалом напій вважається безпечним для організму, якщо споживати його в помірних кількостях.
Сік багатий на марганець, тому якщо вживати понад три порції на день (одна порція – 300 мл), можна отруїтися. Сучасна допустима верхня межа марганцю становить 9-11 мг на день для дорослих. Одна порція березової води містить 3 мг марганцю.
Протипоказання до вживання березового соку можуть мати люди з порушеннями функцій печінки.
Крім цього, шкоду березового соку можуть відчути ті, хто має алергію на пилок берези.