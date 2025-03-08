Березовий сік: чим корисний і як зібрати правильно без шкоди для дерев

Березовий сік – натуральний напій, який починають збирати у період перших весняних потеплінь. Він має ледь відчутний смак, який може стати більш вираженим після ферментації або консервації.

Соку приписують низку корисних властивостей і вважають, що його вживання позитивно впливає на організм.

Чи справді корисний березовий сік, як і коли правильно його добувати, та чи шкодить збір деревам "УП. Життя" допомогли розібратися джерела Healthline, Science Direct, National Library of Medicine та арборист Володимир Ветроградський.

Як і коли збирають березовий сік?

Березовий сік зазвичай збирають у березні - квітні JorensSeins/Depositphotos

У березовому соці концентруються поживні речовини, які берези зберігають взимку. Найкращий час для збору соку – за місяць до появи листя на деревах.

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Зазвичай добувати сік починають з другого тижня березня упродовж двох-п’яти тижнів – до початку квітня.

Для цього варто обрати березу з діаметром стовбура не менше ніж 25 сантиметрів. Дерева з меншим діаметром після збору соку можуть ослабнути і не вижити. З цієї ж причини не бажано збирати сік з одного й того ж дерева два роки поспіль.

Для добування соку радять зробити отвір приблизно за метр від землі глибиною у три сантиметри з нахилом угору.

Якщо дерево готове до збору, і зі стовбура потече рідина напівпрозорого кольору, можна збирати сік і підставляти під дерево відповідну ємність. Якщо ні – потрібно обов’язково заткнути зроблений отвір.

Закрити просвердлене місце також потрібно і після добування, інакше сік продовжить текти. Це принесе шкоду дереву.

За правильних умов з берези можна зібрати до п’яти літрів соку за день. Його кількість залежить від породи дерева, місця розташування та погоди у відповідний час. На неї також може впливати якість ґрунту.

Як не пошкодити дерева забором соку

Щоб не ослабити дерева, під час збору варто дотримуватися низки правил jenoche/Depositphotos

Збір березового соку завжди виснажує дерева, каже арборист Володимир Ветроградський. Найсильніше можуть постраждати берези, у стовбурах яких зробили три і більше отворів.

Вони часто починають рости повільніше за беріз-однолітків та більш ймовірно уразяться стовбуровими шкідниками й бактеріальними інфекціями.

Ризик появи хвороб у дерев також підвищується, якщо робити отвори для збору брудним інструментом.

"Отвори, які видобуваються або насвердлюються в дереві, досить часто не загоюються повністю. Це спричиняє заселення відкритих ділянок кори стовбуровими гнилями. Також бактеріальною водянкою, яка утворює в подальшому рани, які не затягуються новою корою роками. Ця хвороба досить легко переноситься брудним, непродезинфікованим інструментом", – пояснює арборист.

Крім цього, через неправильний збір соку берези можуть почати сохнути, і як наслідок, передчасно загинути. Нормальний вік дерева – 100-150 років може скоротитися до 40-60 років і нижче.

Фахівець додає, шкоду для дерев можна мінімізувати, якщо збирати березовий сік відповідально:

обирати дерева, які досягли 25-30-річного віку;

робити в березі не більше одного-двох отворів;

сверлити отвір продезинфікованим інструментом;

дезинфікувати отвір до і після збору та заткнути його;

збирати не більше 4-6 літрів соку з однієї берези.



До того ж, безпечно зібрати сік можна з нижніх ярусів гілок берези. Для цього потрібно відрізати молоді гілки товщиною три-вісім міліметрів і підставити під ці місця пляшки. Такі рани на дереві загоюються самостійно.

Чим корисний березовий сік

Березовий сік може містити в собі мінерали, вітаміни та амінокислоти belchonock/Depositphotos

Дослідження виявили, що у березовому соці може міститися різна кількість мінералів – фосфору, калію та міді. Крім того, користь березового соку залежить від вмісту у ньому фолієвої кислоти, вітаміну С, вітамінів групи В, які допомагають зміцнювати імунітет.

Ба більше, березова вода містить амінокислоти і велику кількість поліфенольних антиоксидантів. За допомогою них організм бореться з окислювальним стресом, коли рівень антиоксидантів в організмі – низький.

Сік також багатий на марганець, який важливий для розвитку кісток.

На склад поживних речовин і властивості березового соку впливає географія, тип ґрунту та навіть конкретна порода й вік дерева. Та в чистому вигляді він зазвичай має невелику кількість цукру, тому калорійність березового соку також низька – 4,6 ккал на 100 грам.

Березовий сік іноді додають до складу лосьйонів та інших косметичних засобів через його зволожувальні й антиоксидантні властивості. Це може також бути частково пов'язано з вмістом вітаміну С. Він стимулює вироблення колагену – білка, який допомагає шкірі залишатися еластичною.

З березового соку також можуть виготовляти сиропи, пиво, вино та мед.

Як пити березовий сік

За кімнатної температури березовий сік зберігається свіжим лише упродовж двох-трьох днів. Після цього він починає бродити.

У холодильнику напій можна зберігати від трьох до п’яти днів. Щоб продовжити період зберігання, березовий сік слід варити або консервувати.

Загалом напій вважається безпечним для організму, якщо споживати його в помірних кількостях.

Сік багатий на марганець, тому якщо вживати понад три порції на день (одна порція – 300 мл), можна отруїтися. Сучасна допустима верхня межа марганцю становить 9-11 мг на день для дорослих. Одна порція березової води містить 3 мг марганцю.

Протипоказання до вживання березового соку можуть мати люди з порушеннями функцій печінки.



Крім цього, шкоду березового соку можуть відчути ті, хто має алергію на пилок берези.