Отримав небезпечний розлад: чоловік опинився в лікарні після того, як змінив раціон за порадою ChatGPT

60-річний чоловік потрапив до відділення невідкладної допомоги після того, як змінив своє харчування за порадами ChatGPT. Пацієнт звернувся до мовної моделі за порадами, як зменшити вживання солі, але продовжувати отримувати всі необхідні для здоров’я речовини.

Штучний інтелект рекомендував замінити сіль на інші сполуки, які спричинили рідкісний небезпечний синдром, що проявився в параної та галюцинаціях.

Випадок пацієнта лікарі зі США описали в науковому журналі Annals of Internal Medicine Clinical Cases, інформує Live Scince.

60-річний чоловік дізнався про негативний вплив для здоров’я надмірного вживання солі та звернувся до ChatGPT за порадою, адже "вирішив провести особистий експеримент, щоб виключити хлорид з раціону".

Примітка: Хлорид натрію – важливий для здорового функціонування організму, зокрема через те, що підтримує нормальний обсяг крові та артеріальний тиск. Проблеми зі здоров’ям можуть виникнути, якщо людина вживає занадто багато або мало солі.

Невідомо, з яким формулюванням чоловік написав у ChatGPT, однак штучний інтелект повідомив – сіль можна замінити на бромід натрію. Автори звіту припускають, що порада могла стосуватися альтернативи хлориду натрію для прибирання, а не харчування.

Однак 60-річний чоловік придбав бромід натрію онлайн і вживав його протягом трьох місяців, поки не потрапив до відділення невідкладної допомоги з тривожними психічними симптомами.

Лікарі діагностували в нього рідкісний стан – бромізм, який спричиняє хронічний надмірний вплив на організм сполуки броміду або брому. Накопичення цих речовин погіршує функцію нейронів і може супроводжуватися:

психозом;

збудженням;

манією;

проблемами з пам’яттю, мисленням та координацією м’язів.

У XIX та XX століттях бромід широко використовували в безрецептурних ліках. Однак згодом медики зрозуміли, що хронічний вплив речовини може викликати небезпечні для організму стани. Відтак цей складник обмежили у використанні в лікарських препаратах, що допомогло знизити випадки бромізму. Тепер синдром трапляється рідко.

Після госпіталізації хворий сказав, що дуже хоче пити, однак поводився параноїдально щодо рідини. Після дня в лікарні його параноя посилилася та з’явилися галюцинації.

Згодом чоловік спробував втекти з медзакладу, тому його примусово госпіталізували до психіатричної лікарні. Там пацієнту вводили електроліти та рідину, а психічний стан стабілізували за допомогою антипсихотиків.

Після покращення стану чоловік розповів, що також мав ознаки гіперчутливості на бромід – вугрі на обличчі, а також червоні нарости на шкірі. Крім того, він поскаржився на безсоння, відчуття втоми, проблеми з координацією м’язів та надмірну спрагу.

Через декілька тижнів лікування пацієнта виписали з лікарні.

Речник компанії OpenAI, яка займається розробкою ChatGPT, заявив, що умови використання технології попереджають, що мовна модель не призначена для діагностики чи лікування будь-яких хвороб. Він зауважив, що компанія застерігає користувачів від використання ChatGPT "як єдиного джерела правди чи фактичної інформації або як заміну професійної консультації".

Представник організації заявив, що в OpenAI прагнуть навчити технологію спонукати користувачів звертатися за професійною допомогою.

Раніше ми розповідали про ознаки вживання надмірної кількості солі та чим можна її замінити, не втративши смак звичних страв.