Гра як спосіб подолання труднощів: науковці пояснили, чому оптимісти легше адаптуються до криз

Науковці з Університету штату Орегон з’ясували, що підхід до життя як до гри допомагає людям легше долати труднощі.

Вони виявили, що ті, хто мав гнучке ставлення та креативний підхід до реальності, краще адаптувалися під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованому у журналі Frontiers in Psychology, пише MedicalXpress.

Вчені назвали цей ефект "лимонадом" (від англійського виразу "якщо життя підкидає лимони, зроби з них лимонад"). Йдеться про здатність знаходити позитив навіть у складних ситуаціях. Краще адаптовуватися вдавалося тим людям, які не заперечували труднощів пандемії, але знаходили креативні способи їхнього подолання.

У лютому 2021 року, під час другої хвилі пандемії та раннього впровадження вакцинації, вчені опитали 503 дорослих жителів США.

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Учасники розповіли про своє сприйняття пандемії, рівень соціальної підтримки та емоційні реакції. Окремо вони оцінювали власну здатність сприймати життя як гру за шкалою, яка враховувала їхню спонтанність, відкритість до розваг та здатність долати обмеження.

На основі відповідей дослідники поділили респондентів на групи та порівняли тих, хто мав найвищі та найнижчі показники. У кожній з груп було по 126 людей.

Результати показали, що люди з високим рівнем життєвої креативності були більш оптимістичні щодо майбутнього, вірили в ефективність вакцинації та можливість повернення до нормального життя. Однак вони не применшували ризиків COVID-19.

"Люди, що "грають у життя", не носять рожевих окулярів. Вони не ігнорують проблеми, але їхній "фокус уваги" спрямований на можливості для змін", – пояснює авторка дослідження докторка Сянью Шень.

Обидві групи повідомили, що почуваються однаково вразливими та ізольованими. Але люди з оптимістичним підходом активніше шукали рішення, адаптували свої звичні заняття (наприклад, змінювали графіки, знаходили нові способи залишатися активними, шукали варіанти для саморозвитку).

Науковці підкреслюють, що здатність сприймати життя як гру – це важливий, але часто недооцінений ресурс для психологічної стійкості. У світі, де невизначеність і стрес стають постійними супутниками, здатність знаходити нові можливості в складних обставинах може бути ключем до ментального здоров'я.

"Розуміння того, як грайливі люди долають труднощі, допоможе нам розробити нові стратегії для підтримки суспільства під час криз. Це особливо актуально, оскільки ми стикаємося зі зростаючими глобальними проблемами, які вимагають як реалістичної оцінки, так і творчої адаптації", – підсумовує Шень.

Однак дослідники застерігають від спрощених висновків. Вчені планують продовжити дослідження, щоб краще зрозуміти роль такого оптимістичного та креативного підходу у різних аспектах життя.