Чат-боти зі штучним інтелектом перевершили пересічну людину в креативності – дослідження

Нове дослідження демонструє, що чат-боти зі штучним інтелектом можуть перевершити пересічну людину в креативних завданнях, пише Sci Tech Daily.

Твердження безпосередньо стосується чат-ботів із ШІ великої мовної моделі. Це тип алгоритму штучного інтелекту, який використовує методи глибокого навчання та величезні набори даних для розуміння, узагальнення, створення та прогнозування нового вмісту.

Саме вони показали себе краще у творчих завданнях на кшталт мозкового штурму щодо альтернативного використання звичайних предметів. Водночас люди, які отримали найвищі результати в таких завданнях – усе ще краще чат-ботів.

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Експеримент стосувався дивергентного мислення, яке часто пов’язують із творчістю. У ньому акцентують на вмінні генерувати різні ідеї чи рішення для певного завдання.

Його оцінюють завданнями з альтернативного використання (AUT). У них учасники мають придумати якнайбільше різноманітних варіантів використання повсякденного предмета за короткий період часу.

При оцінюванні враховують 4 різних категорії:

послідовність;

гнучкість;

оригінальність;

удосконалення.

Під час дослідження вчені Міка Койвісто та Сімона Грассіні порівняли відповіді 256-х людей із відповідями 3-х чат-ботів ШІ: ChatGPT3, ChatGPT4 та Copy.Ai). Для AUT взяли чотири предмети: мотузку, коробку, олівець, свічку.

Вчені оцінювали оригінальність за допомогою семантичної відстані – тобто, наскільки відповідь пов’язана з первинним використанням об’єкта. До уваги брали і креативність.

Семантичну відстань оцінювали за шкалою від 0 до 2 обчислювальним методом. Креативність оцінювали компетентні люди, які не бачили авторів відповідей – від 1 до 5.

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У першому випадку чат-боти отримали вищі бали – 0,95 проти 0,91. Так було і з креативністю – 2,91 проти 2,47.

Але вчені також помітили великий діапазон у обох показниках. Людина хоч і отримала мінімальні бали нижчі за ШІ, максимальні були все одно вищими. А найкраща відповідь людини перевершила найкращу відповідь кожного чат-бота у 7 з 8 категорій.

Автори дослідження, опублікованого повністю у Scientific Reports, підкресили, що розглядали продуктивність лише у одному завданні. Проте вивчення цього питання у майбутньому допоможе інтегрувати ШІ у творчий процес людини.

Нещодавно стало відомо, що ШІ може навіть перевершити студентів у деяких видах екзаменів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про майбутню роль штучного інтелекту в освітньому процесі.