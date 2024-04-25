Як освітлення впливає на продуктивність? Пояснюють вчені

Чому в освітленій кімнаті краще працюється

Яскравіше освітлення впливає на гіпоталамус, підвищуючи когнітивні здібності людей і допомагаючи їм відчувати себе більш активними.

Такого висновку дійшли автори дослідження, результати якого опубліковані в журналі eLife, пише MedicalXpress.

Світло, стимулюючи спеціальні клітини сітківки ока, позитивно впливає на когнітивні здібності й активізує пильність.

Вчені також дослідили, як світло впливає на когнітивні навички. Для проведення експерименту вони запросили 26 здорових молодих людей.

Команда науковців попросила кожного учасника виконати два слухові когнітивні завдання. Одне з них полягало у пошуку схожих елементів, а в другому учасники мали визначити стать і настрій диктора.

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Також людей заводили в темну кімнату або пропонували подивитися на короткі спалахи світла при чотирьох рівнях освітлення приміщення.

Згодом за допомогою томографа вони аналізували, як на це реагував мозок.

Дослідники виявили, що під час обох завдань вищий рівень світла провокував збільшення активності заднього гіпоталамуса. Тоді як нижній і передній гіпоталамуси під високим рівнем світла виявляли знижену активність.

Потім вчені деталізували отриману інформацію та визначили, як рівень освітлення впливав на продуктивність учасників. Виявилося, що вищий рівень світла її збільшував, а отже й підвищував когнітивні здібності людей.

"Результати демонструють, що гіпоталамус людини під час виконання когнітивних завдань не реагує рівномірно на різні рівні світла", – зауважує співавтор Жиль Вандевалле з університета Льєжа.

Вчені також з'ясували, що активність заднього гіпоталамуса пов'язана з підвищеною поведінковою реакцією на емоційне завдання. Тобто зв’язок між когнітивними можливостями та активністю заднього гіпоталамуса може залежати від контексту – певні ядра гіпоталамуса або популяції нейронів можуть бути залучені до підвищення продуктивності лише в деяких завданнях.

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"Цільове освітлення для терапевтичного використання є захоплюючою перспективою. Однак воно вимагатиме повнішого розуміння того, як світло впливає на мозок, зокрема на підкірковому рівні", – зазначає доктор Кемпбелл.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, як взаємодія з собаками впливає на мозок людини.