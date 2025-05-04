Чому з віком росте живіт і як це зупинити: вчені розповіли про "жирові" клітини середнього віку

Американські вчені виявили, що з віком у нашому організмі активуються нові стовбурові клітини, які активно виробляють жирову тканину – особливо в ділянці живота.

Саме вони можуть бути причиною вікового набору ваги – навіть за незмінної маси тіла, йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Science, пише Neuroscience News.

Набір жиру в ділянці талії після 40 років – це не лише естетична, а й серйозна метаболічна проблема. Вісцеральний жир уповільнює обмін речовин, пришвидшує старіння та підвищує ризик діабету, серцево-судинних захворювань і навіть деяких форм раку.

Але чому саме з віком живіт росте навіть у тих, хто зберігає стабільну вагу? Відповідь на це дали дослідники з науково-медичного центру City of Hope (США), одного з провідних інститутів у сфері лікування діабету та раку.

"Ми виявили, що старіння запускає появу унікального типу стовбурових клітин CP-A, які створюють жир із надзвичайною інтенсивністю – особливо навколо живота у середньому віці", – пояснює докторка Цюн Ван.

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На відміну від молодих стовбурових клітин, які з віком втрачають здатність до поділу, APC-клітини (жирові попередники) навпаки активізуються зі зростанням віку людини.

Дослідники провели серію експериментів на мишах і підтвердили висновки на людських тканинах. Для того вони пересадили APC-клітини молодих і старих мишей іншим молодим особинам.

Виявилось, що APC зі старих мишей швидко почали створювати величезну кількість нових жирових клітин, навіть у молодому організмі. Тобто саме "вік" клітин визначає їхню жиротворну активність.

Аналізуючи генетичну активність APC-клітин за допомогою одноклітинної РНК-секвенції, науковці помітили, що в молодих мишей ці клітини майже не активні, а от у середньому віці – навпаки надзвичайно активізуються.

"Це перший доказ того, що живіт з віком росте не лише через збільшення розміру клітин, а й через створення нових жирових клітин", – наголошує співавтор дослідження, професор Адольфо Гарсія-Окана.

Вчені також визначили ключовий молекулярний механізм, який керує цим процесом. Йдеться про сигнальний шлях LIFR (leukemia inhibitory factor receptor). У молодих мишей він неактивний, а в середньому віці стає головним "перемикачем" для запуску жирового росту.

"Ми довели, що саме шлях LIFR активує CP-A клітини й змушує їх масово створювати нові жирові клітини", – пояснює Ван.

Вчені дослідили людські тканини, зібрані у людей різного віку, і виявили подібну динаміку. У середньому віці кількість CP-A клітин у білій жировій тканині зростає. А це значить, що механізм, виявлений у мишей, працює і для людей.

"Розуміння ролі CP-A клітин дає нам нові можливості для контролю вікового ожиріння та поліпшення здоров’я в зрілому віці", – додає авторка дослідження.