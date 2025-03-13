Одружені чоловіки частіше мають ожиріння, аніж самотні – дослідження

Польські дослідники з’ясували, що одружені чоловіки втричі більше схильні до ожиріння, аніж самотні.

Водночас у жінок зв’язку між заміжжям і збільшенням маси тіла не виявили.

Результати дослідження вчених з Національного інституту кардіології у Варшаві представили на Європейському конгресі з проблем ожиріння, повідомляють The Guardian та Independent.

Команда дослідників вивчила медичні та загальні дані про стан здоров’я 2405 людей, середній вік яких становив 50 років. Статистичний аналіз використовувався для встановлення зв'язку між збільшенням маси тіла і віком, сімейним станом, психічним здоров'ям та іншими факторами.

Виявилось, що одружені чоловіки у три рази частіше страждають від зайвої ваги, ніж неодружені. Загалом шлюб підвищує ймовірність появи надмірної ваги на 62% у чоловіків і на 39% у жінок.

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Вік також є фактором збільшення ваги: ​​з кожним роком ризик надмірної ваги зростає на 3% у чоловіків і 4% у жінок.

На ожиріння жінок впливали інші фактори. Наприклад, депресія подвоїла ризик набору зайвої ваги. Недостатній рівень медичних знань збільшив його на 43%. Також виявилось, що ожиріння було більш поширеним серед жінок, які проживають у менших громадах. Водночас жоден із цих факторів не підвищує ризик для чоловіків.

"Дослідження свідчить про те, що чоловіки можуть набирати вагу після одруження через такі фактори, як збільшення розміру порцій і зниження фізичної активності. Тоді як жінки, можливо, пильніше слідкують за вагою тіла через тиск суспільства", – зауважила директор Альянсу охорони здоров’я від ожиріння Кетрін Дженнер.

Джоанна Сирда, викладачка бізнес-економіки в Університеті Бата, вважає, що існує декілька причин, чому одруження впливає на масу тіла чоловіків.

"Самотні чоловіки, які шукають партнера, мають вищі стимули та докладають більше зусиль, щоб залишатися у формі, ніж ті, хто вже або ще одружений.

А по-друге, люди, які перебувають у стосунках, можуть їсти більш регулярно та/або вживати ситнішу їжу", – зазначає вона.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім дослідженням, понад половина дорослих та третина дітей і молоді у світі матимуть ожиріння вже до 2050 року.