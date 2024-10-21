Тривога і напруга: українці втричі частіше звертаються до сімейних лікарів через психологічні проблеми

Цьогоріч українці втричі частіше звертаються до сімейних лікарів через психологічні проблеми – МОЗ

У цьому році українці почали втричі частіше звертатися до сімейних лікарів з питань психічного здоров’я.

Найпоширеніші симптоми – відчуття тривоги, нервування та напруженості, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом через проблеми із психічним здоров'ям за девʼять місяців 2024 року до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів звернулися понад 353 тисячі пацієнтів. З них 54,4 тисячі – діти до 18 років.

Це більше ніж утричі більше за тогорічні показники.

Найчастіше українці скаржилися на:

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відчуття тривоги, нервування або напруженості – 150,2 тисячі;

порушення сну – 98 тисяч;

інші психологічні симптоми – 58,6 тисячі;

пригнічений настрій – 20,7 тисячі;

поведінку або симптоми у дітей – 15,1 тисячі;

гостру реакцію на стрес – 14,5 тисячі;

порушення памʼяті – 12,9 тисячі;

зловживання тютюном – 10,1 тисячі;

відчуття роздратованості або злості – 6,5 тисячі;

відчуття або поведінку літніх людей – 6,3 тисячі.

Нагадаємо, сімейні лікарі та терапевти в Україні можуть надавати послуги у сфері ментального здоровʼя. Йдеться про психологічну допомогу низької інтенсивності – пацієнти частіше за все потребують не ліків, а лише психологічної підтримки.

Сімейні лікарі можуть допомогти впоратися зі стресом, напругою, негативними емоціями, порушеннями сну та панічними атаками.

Для цього вони проходять навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я "mhGAP" – курс "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги".

Послуги у сфері ментального здоровʼя, які надають терапевти та сімейні лікарі, передбачені Програмою медичних гарантій, а тому є безоплатними.