Тривога і напруга: українці втричі частіше звертаються до сімейних лікарів через психологічні проблеми
У цьому році українці почали втричі частіше звертатися до сімейних лікарів з питань психічного здоров’я.
Найпоширеніші симптоми – відчуття тривоги, нервування та напруженості, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом через проблеми із психічним здоров'ям за девʼять місяців 2024 року до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів звернулися понад 353 тисячі пацієнтів. З них 54,4 тисячі – діти до 18 років.
Це більше ніж утричі більше за тогорічні показники.
Найчастіше українці скаржилися на:
- відчуття тривоги, нервування або напруженості – 150,2 тисячі;
- порушення сну – 98 тисяч;
- інші психологічні симптоми – 58,6 тисячі;
- пригнічений настрій – 20,7 тисячі;
- поведінку або симптоми у дітей – 15,1 тисячі;
- гостру реакцію на стрес – 14,5 тисячі;
- порушення памʼяті – 12,9 тисячі;
- зловживання тютюном – 10,1 тисячі;
- відчуття роздратованості або злості – 6,5 тисячі;
- відчуття або поведінку літніх людей – 6,3 тисячі.
Нагадаємо, сімейні лікарі та терапевти в Україні можуть надавати послуги у сфері ментального здоровʼя. Йдеться про психологічну допомогу низької інтенсивності – пацієнти частіше за все потребують не ліків, а лише психологічної підтримки.
Сімейні лікарі можуть допомогти впоратися зі стресом, напругою, негативними емоціями, порушеннями сну та панічними атаками.
Для цього вони проходять навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я "mhGAP" – курс "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги".
Послуги у сфері ментального здоровʼя, які надають терапевти та сімейні лікарі, передбачені Програмою медичних гарантій, а тому є безоплатними.