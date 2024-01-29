У МОЗ пояснили, з якими проблемами ментального здоров’я слід звертатися до сімейного лікаря

Сімейні лікарі, які надають послуги у сфері ментального здоровʼя, можуть допомогти впоратися зі стресом, напругою, негативними емоціями, порушеннями сну та панічними атаками.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначають, що станом на початок 2024 року близько 70 тисяч медичних працівників пройшли навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я "mhGAP" — курс "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги".

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"Зі своїм сімейним лікарем можна обговорити такі стани: порушення сну, тривала відсутність апетиту, тривога, навʼязливі думки про те, що може статися щось погане, апатія, дратівливість, виснаженість та постійна втома тощо", – інформують у Міністерстві.

Фото: Drazen Zigic/Getty Images

Крім цього, лікар може допомогти:

впоратись із панічними атаками;

дати раду емоціям дитини;

підтримати чоловіка чи дружину, які повернулись із зони бойових дій;

позбутися напруження в тілі;

побороти постійне відчуттям втоми, страху, апатії, суму чи інших негативних станів.

"Якщо самотужки впоратися з цими та подібними симптомами не вдається й вони не минають протягом двох і більше тижнів, не ігноруйте підказки свого організму та звертайтеся до спеціаліста", – наголошує МОЗ.

За добровільною згодою пацієнта лікар може призначити додаткові обстеження чи дослідження, щоб виявити ментальні захворювання. Крім цього, він може запропонувати план ведення та лікування виявлених розладів, психологічну допомогу, супровід і підтримку, а за потреби – скерувати до лікаря вужчої спеціалізації.

Послуги у сфері ментального здоровʼя, які надають терапевти та сімейні лікарі, передбачені Програмою медичних гарантій, а тому є безкоштовними.

Наразі такі послуги надають сімейні лікарі з-понад 860 медзакладів, які вже уклали угоду із Національною службою здоровʼя України на цей пакет. Переглянути їхній перелік можна на інтерактивній мапі.

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Раніше ми розповідали про п’ять корисних звичок для ментального здоров’я.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"