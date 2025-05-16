Епідеміологи шукають джерело спалаху гепатиту А у Києві: наразі є 65 недужих

Хворобу у Києві діагностували у 65 пацієнтів, з них 31 – діти

У столиці триває розслідування джерел спалаху гепатиту А, який зафіксували в мікрорайоні Відрадний Солом’янського району.

Тут наразі недугу діагностували у 65 пацієнтів, з них 31 – діти.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила Наталія Гунченко, заступниця генерального директора ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ".

За її словами, фахівці розглядають одразу кілька можливих причин спалаху.

"Джерелами вірусного гепатиту А, спалах якого на сьогодні спостерігається у Києві, можуть бути вода, харчові продукти та люди, які безсимптомного хворіють наразі. І ми працюємо якраз по цих трьох джерелах", – розповіла Гунченко.

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Про епідемію повідомили Держспоживслужбу, Київводоканал та Київводфонд.

Гунченко нагадала, що інкубаційний період хвороби складає від 14 до 50 днів. Спершу у хворих може не виникати жодних симптомів. Так було у маленьких пацієнтів – діти до тижня відвідували школи, перш ніж у них з’явилися скарги на здоровʼя.

Крім того, хвороба може протікати й у легкій формі – без пожовтіння шкіри та слизових оболонок.

Київський міський центр контролю та профілактики МОЗ також провів 13 експрес–тестів на гепатит А серед мешканців мікрорайону Відрадний. Один з них – позитивний.

Гепатит А має фекально-оральний механізм передачі, цю недугу ще називають "хвороба брудних рук". Симптоматичного лікування немає, але можна убезпечити себе вакцинацією.