У Києві госпіталізували вже 19 дітей через спалах гепатиту А
Станом на ранок 14 травня внаслідок спалаху гепатиту A в Києві госпіталізували 34 людини, зокрема 19 дітей.
Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя МОЗ України виданню hromadske.
Загалом з 9 травня, відколи в Солом’янському районі зафіксували спалах, медики зареєстрували 48 випадків захворювання, 26 з яких – серед дітей.
Вакцинацію вже пройшли 210 людей: 192 дитини та 18 дорослих.
Як зазначив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак, нині триває епідеміологічне розслідування.
Фахівці проводять опитування хворих, щоб встановити джерело інфекції. Також експерти Київського міського центру контролю та профілактики хвороб дослідили перші зразки води.
Проби взяли у трьох навчальних закладах, а також перевірили воду в укриттях і з двох бюветів у Солом’янському районі.
Зразки досліджували на бактеріологічні, хімічні та вірусологічні показники, зокрема на наявність вірусу гепатиту A. За результатами аналізів, усі досліджені зразки відповідають нормам.
Нагадаємо, спалахи гепатиту A в Україні фіксували восени 2023 року на Вінниччині – там навіть оголосили надзвичайну ситуацію. А в січні 2024-го 12 випадків зафіксували на Волині.
Детальніше про симптоми та лікування цієї хвороби "УП. Життя" розповідав імунолог Федір Лапій.