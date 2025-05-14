У Києві госпіталізували вже 19 дітей через спалах гепатиту А

Станом на ранок 14 травня внаслідок спалаху гепатиту A в Києві госпіталізували 34 людини, зокрема 19 дітей.

Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя МОЗ України виданню hromadske.

Загалом з 9 травня, відколи в Солом’янському районі зафіксували спалах, медики зареєстрували 48 випадків захворювання, 26 з яких – серед дітей.

Вакцинацію вже пройшли 210 людей: 192 дитини та 18 дорослих.

Як зазначив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак, нині триває епідеміологічне розслідування.

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Фахівці проводять опитування хворих, щоб встановити джерело інфекції. Також експерти Київського міського центру контролю та профілактики хвороб дослідили перші зразки води.

Проби взяли у трьох навчальних закладах, а також перевірили воду в укриттях і з двох бюветів у Солом’янському районі.

Зразки досліджували на бактеріологічні, хімічні та вірусологічні показники, зокрема на наявність вірусу гепатиту A. За результатами аналізів, усі досліджені зразки відповідають нормам.

Нагадаємо, спалахи гепатиту A в Україні фіксували восени 2023 року на Вінниччині – там навіть оголосили надзвичайну ситуацію. А в січні 2024-го 12 випадків зафіксували на Волині.

Детальніше про симптоми та лікування цієї хвороби "УП. Життя" розповідав імунолог Федір Лапій.