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Дієта є більш ефективною при синдромі подразненого кишківника, ніж ліки – вчені

Ірина Батюк — 20 квітня, 09:00
Дієта є більш ефективною при синдромі подразненого кишківника, ніж ліки – вчені
Дієта є більш ефективною для лікування синдрому подразненого кишківника, ніж медикаменти
Kinga Krzeminska/Getty images

Зміна способу харчування виявилася більш ефективною для лікування синдрому подразненого кишківника, ніж медикаменти. У 7 з 10 пацієнтів після корекції дієти значно зменшилися симптоми хвороби.

Такими є результати дослідження, проведеного в Університеті Гетеборга. Робота опублікована в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology, пише Medical Xpress.

Пацієнти зі синдромом подразненого кишківника відчувають біль у животі, гази та здуття, діарею чи запор – у різних комбінаціях і з різним ступенем тяжкості. Для полегшення цих специфічних симптомів їм нерідко призначають ліки, зокрема антидепресанти.

У процесі лікування їм також часто рекомендують дотримуватися дієти: їсти невеликими порціями та часто, а також уникати надмірного споживання кави, алкоголю та газованих напоїв.

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У цьому дослідженні вчені порівняли три методи лікування: два дієтичних та один, що базувався на застосуванні ліків. Учасників поділили на три групи, кожна з яких складалася зі 100 осіб – дорослих пацієнтів з важкими або помірними симптомами СПК.

Першій групі дали традиційну дієтичну пораду при недузі: зменшити споживання ферментованих вуглеводів, зокрема, продуктів із лактозою, бобових, цибулі та зернових.

Друга група дотримувалася дієти з низьким вмістом вуглеводів і пропорційно високим вмістом білків та жирів.

Третій групі було призначено медикаментозне лікування для подолання найбільш неприємних симптомів СПК.

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Лікування тривало чотири тижні. Для перевірки його ефективності дослідники використовували встановлену шкалу оцінки симптомів, про які повідомляли учасники.

У 76% з тих, хто притримувався традиційної дієти при СПК (1 група), симптоми значно зменшилися. У групі, яка споживала низьку кількість вуглеводів і велику кількість білків та жирів, покращення відчув 71% учасників. А ось у групі лікування про ефективність заявило 58% учасників.

Усі групи повідомили про підвищення якості життя, а також зменшення кількості симптомів (як фізичних, так і психоемоційних).

"Завдяки цьому дослідженню ми можемо підтвердити, що дієта відіграє центральну роль у лікуванні СПК, але також існують ефективні альтернативні методи", – каже дієтологиня Санна Нібака, яка очолювала дослідження.

Раніше ми розповідали, чому Міністерство охорони здоров’я не рекомендує пацієнтам застосовувати гідроколонотерапію – очищення товстого кишківника за допомогою спеціального апарату, трубку якого вводять у пряму кишку.

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