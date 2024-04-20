Дієта є більш ефективною при синдромі подразненого кишківника, ніж ліки – вчені

Дієта є більш ефективною для лікування синдрому подразненого кишківника, ніж медикаменти

Зміна способу харчування виявилася більш ефективною для лікування синдрому подразненого кишківника, ніж медикаменти. У 7 з 10 пацієнтів після корекції дієти значно зменшилися симптоми хвороби.

Такими є результати дослідження, проведеного в Університеті Гетеборга. Робота опублікована в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology, пише Medical Xpress.

Пацієнти зі синдромом подразненого кишківника відчувають біль у животі, гази та здуття, діарею чи запор – у різних комбінаціях і з різним ступенем тяжкості. Для полегшення цих специфічних симптомів їм нерідко призначають ліки, зокрема антидепресанти.

У процесі лікування їм також часто рекомендують дотримуватися дієти: їсти невеликими порціями та часто, а також уникати надмірного споживання кави, алкоголю та газованих напоїв.

Читайте також : Учені виявили два типи бактерій у кишківнику, які знижують рівень холестерину

У цьому дослідженні вчені порівняли три методи лікування: два дієтичних та один, що базувався на застосуванні ліків. Учасників поділили на три групи, кожна з яких складалася зі 100 осіб – дорослих пацієнтів з важкими або помірними симптомами СПК.

Першій групі дали традиційну дієтичну пораду при недузі: зменшити споживання ферментованих вуглеводів, зокрема, продуктів із лактозою, бобових, цибулі та зернових.

Друга група дотримувалася дієти з низьким вмістом вуглеводів і пропорційно високим вмістом білків та жирів.

Третій групі було призначено медикаментозне лікування для подолання найбільш неприємних симптомів СПК.

Лікування тривало чотири тижні. Для перевірки його ефективності дослідники використовували встановлену шкалу оцінки симптомів, про які повідомляли учасники.

У 76% з тих, хто притримувався традиційної дієти при СПК (1 група), симптоми значно зменшилися. У групі, яка споживала низьку кількість вуглеводів і велику кількість білків та жирів, покращення відчув 71% учасників. А ось у групі лікування про ефективність заявило 58% учасників.

Усі групи повідомили про підвищення якості життя, а також зменшення кількості симптомів (як фізичних, так і психоемоційних).

"Завдяки цьому дослідженню ми можемо підтвердити, що дієта відіграє центральну роль у лікуванні СПК, але також існують ефективні альтернативні методи", – каже дієтологиня Санна Нібака, яка очолювала дослідження.

Раніше ми розповідали, чому Міністерство охорони здоров’я не рекомендує пацієнтам застосовувати гідроколонотерапію – очищення товстого кишківника за допомогою спеціального апарату, трубку якого вводять у пряму кишку.