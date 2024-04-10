Учені виявили два типи бактерій у кишківнику, які знижують рівень холестерину

Науковці знайшли два види бактерій, що у взаємодії між собою, ймовірно, знижують рівень холестерину в крові

Науковці знайшли два види бактерій, що у взаємодії між собою, ймовірно, знижують рівень холестерину в крові і можуть мати позитивний вплив на здоров’я серцево-судинної системи.

Про це йдеться у дослідженні науковців з Інституту Броуда Массачусетського технологічного інституту та Гарварду у співпраці з Массачусетською загальною лікарнею, пише Medical News Today.

Дослідники опрацювали дані про метаболіти (продукти метаболізму) та мікробні геноми понад 1400 учасників.

Команда виявила бактерії Oscillibacter і процес, у межах якого ці мікроби поглинають і переробляють холестерин. У людей, які мають декілька видів згаданих бактерій, спостерігається знижений рівень холестерину.

У лабораторних умовах учені вирощували знайдені організми, щоб визначити ймовірні побічні продукти перероблення холестерину. Вони встановили, що Oscillibacter перетворює холестерин на речовину, яку організм може вивести після розщеплення іншими бактеріями.

Також дослідники ідентифікували інший тип кишкових бактерій, що відіграють важливу роль у зниженні холестерину – Eubacterium coprostanoligenes. Загальний рівень холестерину знижується в результаті взаємодії цих мікробів із Oscillibacter.

Вчені вважають, що відкриття створить основу для більш цілеспрямованих досліджень впливу змін мікрофлори на здоров’я та схильність людей до захворювань.

"Відкриття властивостей бактерій Oscillibacter метаболізувати холестерин є захоплюючим, і це свідчить про можливість використання цього пробіотичного штаму як терапевтичного засобу для лікування високого рівня холестерину", – говорить про потенціал відкриття доктор медичних наук, кардіолог і ліпідолог (спеціаліст із порушення обмінів жирів в організмі) Інституту серця і судин MemorialCare в медичному центрі Orange Coast (Каліфорнія) Ю-мінг Ні.

Раніше ми писали, як бактерії в кишківнику пов’язані із серотоніном та харчовими алергіями.