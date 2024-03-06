Напої зі штучними підсолоджувачами на 20% підвищують ризик миготливої аритмії – дослідження

Вживання дієтичних газованих напоїв зі штучними підсолоджувачами на 20% підвищує ризик виникнення небезпечного серцевого захворювання, пов’язаного із нерегулярним серцебиттям.

Таких висновків дійшла група китайських вчених, проводячи дослідження, опубліковане в науковому журналі Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, повідомляє CNN.

Миготлива аритмія, або фібриляція передсердь – це нерегулярне серцебиття, яке багато людей описують як "тремтіння" або "тріпотіння" серця в грудях.

Миготлива аритмія є основною причиною інсульту в США. Також вона може призводити до утворення тромбів, виникнення серцевої недостатності та збільшення ризику серцевого нападу, деменції й захворювань нирок.

Під час дослідження вчені проаналізували дані майже 202 тисяч людей, які містяться в UK Biobank. Вік учасників – від 37 до 73 років. За ними спостерігали в середньому протягом 10 років.

Дослідження показало, що серед споживачів штучно підсолоджених напоїв частіше траплялися жінки – вони були молодші, мали більшу вагу і вищу поширеність діабету 2-го типу.

Водночас молодші чоловіки з більшою вагою та вищою поширеністю серцево-судинних захворювань частіше пили напої з цукром.

Під час дослідження науковці виявили, що напої зі штучними підсолоджувачами підвищували ризик виникнення миготливої аритмії на 20%. Тоді як напої з додаванням цукру – на 10%.

Водночас вживання несолодких соків, зокрема апельсинового або овочевого, навпаки – сприяло зменшенню ризику появи хвороби на 8%.

"Нам все ще потрібні додаткові дослідження напоїв, щоб підтвердити ці висновки й повністю зрозуміти всі наслідки для здоров'я, пов'язані з серцевими захворюваннями та іншими станами.

А поки що найкращим вибором є вода. Виходячи з цього дослідження, слід обмежити або уникати вживання без- і низькокалорійних підсолоджених напоїв", – зауважила професорка наук про харчування Університету Пенсильванії Пенні Кріс-Етертон, яка не брала участь у дослідженні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що підсолоджувач аспартам може підвищити ризик захворювання на рак.