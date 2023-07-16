Підсолоджувач аспартам може підвищити ризик захворювання на рак – ВООЗ

Напівнезалежний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я оголосив, що штучний підсолоджувач аспартам може підвищити ризик захворювання на рак, пише CNN.

Він міститься у тисячах продуктів: від гумок без цукру до дієтичних газованих напоїв. У ВООЗ зазначили, що аспартам слід класифікувати як "можливо канцерогенний для людини".

Рішення ґрунтувалося на заявах Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC). У ньому повідомили, що висновок отримали на базі обсерваційних досліджень на людях. За словами агентства, споживання аспартаму було пов’язане зі збільшенням випадків раку печінки.

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Водночас в Управлінні з продовольства і медикаментів США (FDA) не погодилися з новими відкриттями. Тут наполягають на дотриманні стандарту, згідно з яким підсолоджувач є безпечним.

"У вчених FDA немає хвилювань щодо проблем із безпекою, коли аспартам використовується в схвалених умовах", – повідомляють на сайті.

Таким чином відомство підтвердило свою позицію, схвалену десятки років тому. Крім того, його представники додали –класифікація "можливо канцерогенний для людини" не означає, що аспартам пов’язаний із раком.

American Beverage, асоціація, що представляє індустрію безалкогольних напоїв, теж наполягла на попередніх висновках.

"У науковому та регуляторному співтоваристві існує широкий консенсус щодо того, що аспартам безпечний. Це висновок, до якого знову і знову приходять агентства з безпеки харчових продуктів у всьому світі", – коментують в American Beverage.

Наостанок, другий комітет ВООЗ також залишився незмінним у оцінках безпечності аспартаму. Адже згідно з деякими розрахунками, людина вагою 70 кг може уникнути ризику раку, але все одно випивати 12 банок содової на день.

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Декларація ВООЗ є історичною подією. Уперше відома міжнародна організація публічно оцінила вплив спірного інгредієнта. Також було попереджено про можливе спотворення результатів у бік тих людей, які вживають більшу кількість дієтичних напоїв.

Проте доктор Франческо Бранка, директор ВООЗ, усе ж зазначив, що людям, які споживають велику кількість аспартаму, варто розглянути перехід на воду або інші несолодкі напої.

"Наші результати не вказують на те, що випадкове вживання повинно становити ризик для більшості", – наголошує він.

Що таке аспартам?

Аспартам – це один із шести підсолоджувачів, схвалений регуляторними органами США. Він міститься близько у 6000 продуктах: гумках, дієтичних напоях, чаях, йогуртів тощо. Його також використовують для підсолоджування фармацевтичних продуктів.

Головною причиною використання аспартаму є низькокалорійність. Якщо порівнювати зі звичайними столовим цукром, він приблизно у 200 разів солодший. Тому не потрібно додавати багато аспартаму в продукти.

Його затвердили у 1974 році FDA. Тоді аспартам дозволили використовувати у деяких харчових продуктах і напоях. Але згодом це рішення призупинили. Зокрема, деякі дослідження демонстрували, що він міг викликати пухлини мозку в щурів.

Аж у 1981 році дозволили продавати аспартам у сухих продуктах. З тих пір ВООЗ рекомендували використовувати 40 мг підсолоджувача на кілограм ваги тіла. У США норма була більша – 50 мг.

Контроверсійні дослідження

Не зважаючи на дозвіл використовувати аспартам, вчені не зупинялися і продовжували вивчати підсолоджувач. Так з’явилося чимало наукових суперечок. І сотні досліджень. Останні стосувалися попередньо зібраних даних.

Наприклад, підрозділ ВООЗ із дослідження раку (IARC) проводить і вивчає інші дослідження. Комітет вивчає різні елементи: хімікати, віруси, харчові добавки. Для отримання точних результатів його вчені переглядали інші дослідження.

Одне з них провели у Франції 2022 року. Воно показало, що люди, які споживали їжу та напої з підсолоджувачами, мали дещо більший ризик раку. Але це було спостережне дослідження – і люди самі пригадували, що вони їли чи пили.

У 2020 році вчені показали, що аспартам викликає лейкемію та лімфому у мишей і щурів. Проте дослідники кажуть – люди не є цими тваринами. Але вчені зазначають, що люди не є щурами чи мишами, і більшість досліджень аспартаму на тваринах, проведених Національною програмою токсикології, не виявили зв’язку з раком.

Доктор Франческо Бранка, директор Департаменту харчування та безпеки харчових продуктів ВООЗ, який був частиною групи, яка проводила оцінку ризику аспартаму, сказав, що його комітет дійшов подібного висновку.

"Основний висновок комісії полягав у тому, що немає переконливих доказів, отриманих на основі експериментів або даних про людей, про те, що аспартам має побічні ефекти після прийому в межах, встановлених попереднім комітетом (йдеться про 40 міліграмів на кілограм ваги тіла). Таким чином комітет підтвердив допустимий добовий рівень споживання від нуля до 40 міліграмів на кілограм маси тіла", – сказав він.

Нагадуємо, раніше ми розповідали про те, чи можна набрати вагу від газованих напоїв без цукру.