(Не)надійний метод контрацепції: вчені виявили, що до 5% жінок вагітніють після перев’язки маткових труб

Жіноча стерилізація за допомогою перев’язки маткових труб виявилася не таким "постійним методом контрацепції", як вважалося раніше.

Дослідження показало, що 3-5% жінок, яким виконали таке втручання, мали незаплановану вагітність.

Його результати опублікували у науковому журналі NEJM Evidence, пише Medical Xpress.

Американські вчені проаналізували чотири незалежні раунди Національного дослідження зростання сім'ї США з 2002 по 2015 рік. Його учасницями була 31 тисяча жінок, з них 4,1 тисячі пройшли перев’язку маткових труб.

Науковці виявили, що від 2,9 до 5,2% жінок, яким провели таке втручання, пізніше повідомляли про незаплановану вагітність.

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Протягом першого року після операції завагітніли 2,9% жінок, яким виконали стерилізацію у 2013-2015 роках. Шанс на це був найвищим серед тих, хто був молодшим на момент втручання. За оцінками вчених, через 120 місяців після перев’язки труб завагітніти могли 8,4%.

"Це дослідження показує, що перев’язка труб не може вважатися найкращим способом запобігання вагітності.

Жінки, які використовують контрацептивні імплантати або внутрішньоматкові спіралі, мають менше шансів завагітніти, ніж ті, у кого перев'язані труби", – заявила співавторка дослідження Елеонора Бімла Шварц.

Згідно з даними, які навели вчені, жіноча стерилізація є доволі поширеною у США. Однією з причин є заборона абортів, яка діє у деяких штатах. Так, перев’язку труб роблять понад 21% американок у віці від 30 до 39 років і 39% – старших за 40 років.

Нагадаємо, у США схвалили перший безрецептурний протизаплідний препарат.