Як змінюється мозок жінки під час вагітності? Вчені кажуть, що він може зменшуватися на 5%

Щороку близько 140 мільйонів жінок переживають вагітність, однак до 2016 року не існувало досліджень, які свідчили б про зміни у мозку, спричинені цим станом.

Останніми роками наука дещо просунулася у вивченні цього питання. Зокрема вчені виявили, що під час вагітності мозок жінки зменшується, його функціонування змінюється, як і нервова система.

У листопаді 2008 року нейробіологиня Сусана Кармона разом зі своїми колегами виявила прогалину в дослідженнях жіночого мозку під час вагітності. На той час вчені активно вивчали зміни лише серед самок гризунів, інформує Nature.

"Вагітності приділяється багато уваги, але в основному з точки зору тіла та забезпечення успішної вагітності", – каже Лійза Галеа, нейробіологиня з Університету Торонто в Канаді.

Станом на листопад 2023 року лише 0,5% опублікованих досліджень нейровізуалізації людини розглядали особливі для жінок фактори здоров’я.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас опитування показують, що від 50 до 80% жінок, які пережили вагітність і пологи, повідомляють про дефіцит пам’яті, відчуття затуманеної свідомості або інші когнітивні проблеми.

"Люди дійсно хочуть знати, що відбувається з їхнім мозком", – каже нейробіологиня з Єльського університету в Нью-Гейвені, США, Вінні Орчард.

Складність вивчення

Відомо, що вагітність та гормональні зміни, що її супроводжують, впливають на фізіологію жінки.

"Майже кожна система в організмі змінюється, щоб забезпечити розвиток плоду", – каже нейробіологиня Лійза Галеа.

Спостереження за гризунами показали, що введення гормонів, що імітують вагітність, змушують тварин доглядати та захищати дитинчат. Незаймані самки щурів зазвичай ігнорують або вбивають їх.

Водночас вивчати вплив вагітності на людей значно складніше, адже їхні фізіологічні трансформації менш різкі і можуть збігатися в часі часом з психосоціальними змінами та змінами середовища.

Зменшення розмірів мозку

Кармона разом з колегами провели дослідження за використання магнітно-резистентної томографії (МРТ), аби з’ясувати особливості нейроанатомії жінок до вагітності та після пологів.

Робота, учасницями якої стали десятки жінок, тривала 8 років. У 2016 команда науковців зрештою з’ясувала, що після двох-трьох місяців від народження дитини кілька ділянок кори головного мозку мали майже на 2% менший розмір, ніж до вагітності.

Мозок більшості породіль навіть через два роки не відновив свій попередній розмір. Авторам дослідження вдалося довести, що ступінь зменшення цього органу був пов'язаний із силою прив'язаності матері до дитини.

Ці результати дозволили припустити, що вагітність готує мозок до майбутнього батьківства.

У 2022 році Елселін Хукзема підтвердила зменшення кори головного мозку під час вагітності, а також виявила різницю у функціонуванні органу протягом щонайменше року після пологів.

Цьогоріч додаткові сканування жінок під час другого та третього триместру вагітності показали, що кора головного мозку зменшується майже на 5%.

Читайте також : Підліткова вагітність підвищує ризик передчасної смерті – дослідження

Як встановили дослідники, будь-які зміни в мозку під час вагітності призводять до зменшення його розмірів, зокрема, вентрального смугастого тіла (бере участь у процесі винагород), гіпоталамуса (контролює поведінку) та гіпокампу (відповідає за пам’ять).

Але найбільші зміни відбуваються в корі головного мозку, а саме в таламусі – частині, яка приймає інформацію з інших частин органу та переносить її у кору великих півкуль.

Чи шкодять матері такі зміни

Зменшення розмірів головного мозку може сприйматися як дефіцит, але насправді це свідчить про вдосконалення нейронних функцій, стверджує Лійза Галеа.

На думку науковців, цей процес відбувається подібно до змін нервової системи в підлітковому віці.

Як і під час підліткового розвитку, так і впродовж вагітності відбувається скорочення кори головного мозку, а також зміна форми її складчастої поверхні на більш плоску. Ці зміни готують людину до нового етапу життя.

Як на організм жінки впливає зміна мозку

У статті 2016 року Елселін Хукзема та Сусана Кармона показали, що зміни мозку жінки незабаром після народження дитини переважно вплинули на мережу пасивного режиму роботи мозку, яка активується тоді, коли людина не виконує жодних зовнішніх завдань.

"Ця система бере участь у соціальних процесах, як-от моделі психічного та емоційного стану (здатності розуміти інших людей – ред.), усвідомлювати та розуміти себе", – пояснює Елселін Хукзема.

Читайте також : Як правильно визначити термін вагітності: поради гінекологів

Після пологів більшість змін у мозку швидко і повністю повертаються назад, за винятком мережі пасивного режиму роботи мозку.

Накопичені дані показують, що ступінь зміни в цьому механізмі відповідає силі прихильності матері до дитини, а також поведінки "гніздування" та іншого, як-от реакції на малюнки дитини.

Як стверджує Вінні Орчард, зміни у поведінці батьків дитини частково відповідають тому, що відбувається з організмом матерів.

Більш відчутні зміни відстежують в чоловіків, які більше доглядають за дитиною.

Наукові роботи показують, що в лесбійських парах жінки, які не виношували дитину, мали незначні зміни в головному мозку, порівняно зі своїми партнерками.

Вплив на когнітивні здібності

Дефіцит пам’яті постійно спостерігається протягом третього триместру вагітності.

"Деякі дослідження показують дефіцит. Деякі дослідження не показують жодних відмінностей. Деякі дослідження навіть показують певні покращення", – каже Орчард

За словами нейробіологині Вінні Орчард, упередження можуть наштовхнути вагітну жінку на думку про те, що її мозок працює гірше, ніж є насправді. При цьому молоді матері зазвичай працюють під значним розумовим навантаженням і добре виконують багато нових завдань.

Раніше Орчард виявила, що через рік після пологів мами, які раніше вважали, що у них погіршилася пам’ять та когнітивні функції, отримали не гірші результати лабораторних тестів, ніж жінки, які не народжували.

Позитивні зміни в організмі внаслідок вагітності та пологів

У 2019 році Анн-Марі де Ланге, яка вивчає питання старіння в університетській лікарні Лозанни в Швейцарії, проаналізувала дані сканування мозку приблизно 12 000 жінок середнього віку.

Використовуючи алгоритми, які перетворюють нейроанатомічні дані в оцінку віку мозку, де Ланге виявила, що мозок матерів виглядає в середньому приблизно на 7 місяців молодшим, ніж мозок жінок, які не народжували.

Окреме дослідження підтвердило цей висновок, показавши, що мозок батьків середнього віку, незалежно від статі, виглядає функціонально молодшим та має кращі зв’язки між окремими ділянками мозку. Позитивні зміни посилювалися з кожною наступною дитиною.

Наразі науковці працюють над кількома новими проєктами візуалізації головного мозку вагітних.

"Ми все ще на початку. Ми бачили сильні зміни в мозку, але лише починаємо вивчати те, що це означає для матері", – каже Елселін Хукзема.

Раніше вчені знайшли докази того, що вагітність збільшує біологічний вік жінки на два роки, але ця втрата може бути компенсована користю грудного вигодовування.