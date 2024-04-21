Дослідники знайшли спосіб знешкоджувати ракові клітини без шкоди для здорових

Вчені знайшли новий спосіб використання імунотерапії для боротьби з раковими клітинами без шкоди для здорових.

Цей терапевтичний метод дослідники описали у нещодавно опублікованій статті в журналі Science Advances, пише Medical Xpress.

Сучасні методи лікування раку, я-от хіміотерапія, не можуть відрізнити здорові клітини від ракових. Коли онкохвору людину лікують хіміотерапією, вона атакує всі клітини тіла. Це може призвести до побічних ефектів, зокрема випадання волосся та виснаження.

Імунотерапія передбачає активацію імунних клітин в організмі та їхнє перепрограмування для атаки та знищення онкологічних.

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Імунотерапію здебільшого реалізують за допомогою цитокінів – невеликих білкових молекули, які діють як міжклітинні біохімічні месенджери. Їх вивільняють імунні клітини організму для координації своєї реакції.

Цитокіни можуть активізувати імунні клітини в пухлині, але надмірна стимуляція здорових клітин може спричинити серйозні побічні ефекти.

"Цитокіни є потужними та дуже ефективними для стимуляції імунних клітин для усунення ракових клітин. Проблема в тому, що вони настільки потужні, що якщо вільно блукають по всьому тілу, то активують кожну імунну клітину, з якою зіштовхуються. Це може спричинити надмірну імунну відповідь і потенційно смертельні наслідки", – каже Ронг Тонг, доцент кафедри хімічної інженерії Політехнічного університету штату Вірджинія.

Дослідники розробили інноваційний підхід до використання білків цитокінів: їхня техніка гарантує, що цитокіни, які стимулюють імунні клітини, ефективно локалізуються в пухлинах протягом тижнів, зберігаючи при цьому свою структуру і рівні реактивності.

Мета дослідницької групи — знайти баланс між знищенням ракових клітин в організмі та збереженням здорових клітин. Для цього вчені розробили нову стратегію, яка:

прив’язує цитокіни до цих нових мікрочастинок, обмежуючи їхню шкоду для здорових клітин;

дозволяє новим закріпленим у частинках цитокінам активувати імунні клітини для атаки на ракові клітини.

Члени команди сподіваються, що їхнє відкриття допоможе в пошуку нових підходів до лікування раку, яке було б нешкідливим для здорових клітин. Воно також може бути використане для доставки інших типів імуностимулюючих препаратів.

Раніше науковці знайшли причину підвищеного ризику виникнення раку у людей із серцевими захворюваннями.