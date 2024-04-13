Після 40 років куріння: у США жінка поборола рак легенів завдяки новим методам лікування

В американському штаті Мічиган 62-річна Деніз Лі поборола рак легенів завдяки новим методам лікування. Лікування тривало 6 років.

У минулому жінка – затятий курець, повідомляє NPR.

Першу сигарету Лі спробувала у віці 14 років разом зі шкільними друзями. Тоді вона не здогадувалася про те, що її нікотинова залежність триватиме понад 40 років.

"Був період, коли я викурювала до 2,5 пачок впродовж дня", – згадує американка.

"Найважче було повідомити про свій діагноз мамі, оскільки саме від онкології помер мій батько", – згадує Лі. Деніз Лі

Коли жінці було 55 років, її увагу на вулиці привернула реклама проти куріння, на якій була зображена темношкіра жінка. Зрештою, це спонукало Лі перевірити легені.

Результати комп’ютерної томографії виявили у жінки злоякісну пухлину на ранній стадії.

"Найважче було повідомити про свій діагноз мамі, оскільки саме від онкології помер мій батько", – згадує Лі.

Деніз провели операцію за новим методом лікування й видалили 5-сантиметрову пухлину з її легені.

За словами фахівця з раку легенів з Університету Співдружності Вірджинії Роберта Вінна, головною відмінністю нового методу є здатність краще визначати мутації конкретної форми раку у пацієнта.

До того ж раніше під час операцій використовували тупі інструменти, які завдавали багато супутньої шкоди здоровим частинам тіла, каже лікар.

"Ми перейшли до молекулярного рівня лікування кожного конкретного виду раку легенів, і це стало поворотним моментом", – зазначає Вінн.

Одним із новітніх методів лікування є таргетна терапія – цілеспрямований вплив на ракові клітини, що здійснюється на молекулярному рівні.

Вчені визначають генетичні біомаркери в мутованих ракових клітинах, на які потрібно націлитися, а потім доставляють ліки, які атакують ці мішені, зменшуючи пухлину.

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Інший – імунотерапія, яку зазвичай приймають у вигляді таблеток, що стимулює власну захисну систему організму ідентифікувати чужорідні клітини, а потім використовує власні сили імунної системи для боротьби з раком, як з вірусом.

Зазначається, що оскільки вчені виявляють нові гени раку, вони створюють дедалі ширший спектр цих препаратів.

Впродовж останніх 5 років новітні методи лікування збільшили кількість пацієнтів, якім вдалося вилікуватися на 22%.

Також нові методи у деяких випадках можуть допомогти вилікувати рак на пізніх стадіях, додав хірург з Массачусетської лікарні Чі-Фу Джеффрі Янґ.

Лікарі закликають перевіряти організм на наявність злоякісних пухлин щорічно. Особливо це стосується курців, які наслідують шкідливу звичку впродовж 20 років і більше.

Раніше ми повідомляли, що Американський регулятор схвалив комбіновану терапію препаратом Rybrevant для пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів і мутацією в білку EGFR, що викликає швидкий ріст пухлини.

Дослідження показали, що цей препарат у поєднанні з хіміотерапією знижує ризик прогресування захворювання або смерті на 61% порівняно з лікуванням лише "хімією".

Нагадаємо, що вчені дослідили, коли краще кинути палити і як це впливає на розвиток раку.