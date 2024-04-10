Чому люди із серцевими захворюваннями мають підвищений ризик раку? Вчені знайшли причину

Науковці знайшли причину підвищеного ризику виникнення раку у людей із серцевими захворюваннями. Вона захована у невеликих органелах, які серце виділяє для самозцілення.

До таких висновків дійшла група ізраїльських вчених у своєму дослідженні, опублікованому в науковому журналі Circulation, повідомляє Medical Xpress.

Вперше зв’язок між серцевою недостатністю і раком виявили у 2013 році. Оскільки серцеві захворювання є однією з найпоширеніших причин смерті, багато людей опинилися у групі ризику.

Нове дослідження показало, що розвитку раку сприяють маленькі позаклітинні везикули (sEVs) – це крихітні клітинні структури, загорнуті в мембрану. Вони сприяють зменшенню запалення, загоєнню, росту, створенню нових кровоносних судин та змінам в імунній системі.

Везикули виробляють всі клітини. Однак через ураження серця їхня кількість значно більшає.

"Після травми серцевого м'яза і погіршення стану до серцевої недостатності вивільняються везикули, що містять фактори росту (вид речовин, які здатні стимулювати ріст – ред.) і невеликі молекули нуклеїнових кислот, які сприяють поділу клітин. Ці sEVs допомагають загоєнню пошкодженої серцевої тканини. Однак, вивільнені з пошкодженого серця, ці везикули рухаються в кровоносній системі організму, в кінцевому підсумку досягаючи ракових утворень", – пояснив співавтор дослідження Тал Каллер.

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники пригнічували утворення везикул у тварин із серцевими захворюваннями. Вони виявили, що ризик розвитку раку знижувався разом із пригніченням.

Однак застосовувати його як лікування не можна, адже пригнічення утворення везикул викликає серйозні побічні ефекти. Тому єдиним варіантом є зменшення пошкодження серцевої тканини.

Вчені вирішили застосувати препарат для лікування серцевої недостатності. Завдяки йому у тварин із ранньою стадією захворювання серце виділяло на 30% менше везикул, а ракові пухлини росли повільніше.

"Можливо, необхідно буде скоригувати наявні методи лікування серця, щоб вони також враховували ризик розвитку раку. Крім того, можна знайти біомаркери серед пацієнтів з серцевими захворюваннями, які вказуватимуть на підвищений ризик раку, оскільки не всі пацієнти мають підвищений ризик", – розповів співавтор дослідження Джонатан Леор.

Нагадаємо, дослідження показало, що серцевий напад значно збільшує ризик розвитку інших серйозних захворювань, зокрема ниркової недостатності та цукрового діабету.