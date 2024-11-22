"Скажи мені, хто твій друг": вчені з’ясували, як соціальні контакти впливають на мікробіом людей

Спільна вечеря зближує не тільки людей, а і їхні мікробіоми. Вчені виявили, що соціальні контакти впливають на те, які мікроорганізми "мешкають" у кишківнику.

Таких висновків дійшли американські вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Почалося все з роботи майже 20-річної давнини. Тоді вчені вивчали, як поширюється ожиріння в соціальних групах. Соціолог Ніколас Крістакіс намагався з’ясувати, чи передають друзі один одному мікроби, які впливають на ризик зайвої ваги.

Після цього вчені висловили припущення, що соціальні взаємодії все-таки формують мікробіом кишківника.

Щоб з’ясувати це остаточно, під час нещодавнього дослідження Крістакіс і його колеги вирушили до джунглів Гондурасу. Там вони склали карту соціальних відносин і проаналізували мікробіоми людей, які живуть у 18 ізольованих селах. Одне з одним вони взаємодіють переважно віч-на-віч, а з обробленими продуктами й антибіотиками контактують мінімально.

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З’ясувалося, що подружжя та люди, які живуть в одному будинку, мають до 13,9% спільних штамів мікроорганізмів у кишківнику.

У тих, хто не мешкає під одним дахом, але часто проводить разом час, знайшли 10% збігів у мікробіомі.

Односельці, які не контактують між собою активно, мають лише 4% спільних штамів.

Вчені також виявили докази, що друзі друзів також мають однакові мікроорганізми у кишківниках.

За словами біолога Ніколи Сегати, який брав участь у схожих експериментах, ця інформація "повністю змінює наше мислення".

Він зазначає, що деякі хвороби, як-от гіпертонія і депресія, можуть поширюватися від людини до людини через мікробіом. А лікування, яке враховуватиме мікроорганізми у кишківнику, має бути ефективнішим.

Нагадаємо, дослідження показало, що віруси, які живуть у кишківнику, можуть допомогти врегулювати стрес.