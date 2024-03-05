Ексредакторка каналу Медведчука очолила комунікації ЦГЗ: на знак протесту команда звільнилася

Колишня шеф-редакторка проросійського каналу ZIK очолила відділ комунікацій Центру громадського здоров’я при МОЗ.

Команда комунікаційників звільнилася на знак протесту – мовляв, людина з таким минулим не може працювати на керівній посаді у державній установі.

"Дуже неочікувано для себе я змушена піти з ЦГЗ. Однак, моя совість не дозволяє мені працювати з людиною, яка керувала поширенням російської пропаганди в Україні.

Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі проросійської пропагандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням", – написала вже колишня комунікаційниця ЦГЗ Антоніна Доломанжи.

За словами дівчини, вони з колегами намагались донести керівництву неприпустимість таких кадрових рішень під час війни, однак це не спрацювало.

"Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. "ЦГЗ – аполітична організація", – так нам заявили. І минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять", – каже Антоніна.

Після розголосу Дар'я Гордійко заявила, що йде з Центру громадського здоров’я, а скандал довкола свого призначення описала як cancel culture (культуру скасування).

"Іноді люди помиляються. Іноді серйозно. А іноді – коли це вигідно – видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи.

А от зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету – боротьбу за перемогу. Так роблю я. Так робить моя родина. І так – моя підтримка ЗСУ не абстрактна і безособова, а дуже навіть персоніфікована – мені важко абстрагуватися, коли воює мій чоловік", – додала Гордійко.

Утім, така відповідь не задовольнила команду.

Офіційно у ЦГЗ поки що не коментували інцидент. "УП. Життя" вже звернулася до МОЗ та очікує на відповідь. А поки що намагаємось з'ясувати, що сталося.

Що сталося?

Дар'я Гордійко стала керівницею відділу комунікацій ЦГЗ наприкінці січня.



Як розповіла у коментарі для "УП. Життя" Антоніна Доломанжи, спочатку колеги не знали про бекграунд їхньої новопризначеної керівниці.

"Нам її офіційно представили у п'ятницю напередодні її першого робочого дня, який мав бути у понеділок. Під час свого представлення вона не згадувала про свою роботу на ZIK, казала лише про "Прямий" і якесь польське радіо.

Не було про це ні слова й у її вітальній листівці-знайомстві для співробітників у внутрішньому чаті Центру. У колективу виникли запитання, коли вона сказала, що досвіду роботи безпосередньо у комунікаціях або в медичній сфері не має. Тому ми почали гуглити про неї, де і натрапили на інформацію про її роботу на ZIK", – розповіла Антоніна.

Дівчина стверджує, що керівництво установи "не хотіло слухати" критику таких кадрових змін.

"Нам заявили, що "завдання Центру – розбудовувати громадське здоровʼя, а не політика". Однак як цій розбудові сприятиме фахівець, який працював на розвал держави та розпалював мову ворожнечі?" – обурюється Антоніна.

Після цієї розмови відділ комунікацій Центру звільнився майже повним складом.

"Робота у ЦГЗ людини, яка працювала на проросійську пропаганду, викликає багато запитань до цієї установи та політики її керівництва. Адже Центр громадського здоров'я володіє чутливою інформацією щодо епідемічної ситуації, зокрема й серед Сил Оборони, і є основним отримувачем міжнародної грантової допомоги.

Призначення таких людей може загрожувати витоком чутливої та важливої для ворога інформації, що реально становить загрозу нацбезпеці.



Шляхом нехитрого пошуку у соцмережах можна побачити, що чоловік Гордійко служить у війську. Але це не може виправдати її попередніх вчинків", – каже Антоніна.

Нагадаємо, ZIK – один із каналів кума Путіна Віктора Медведчука, який заборонили в Україні 2 лютого 2021 року (разом зі "112 Україна" і NewsOne). На цьому телеканалі часто лунали російська пропаганда та коментарі проросійських "експертів", зокрема з нині забороненої партії "ОПЗЖ".

Окрім пропаганди на політичну тематику, на каналі були маніпуляції і на темі медицини. Наприклад, у час пандемії коронавірусу ZIK просував російську вакцину ледь не як єдиний рятівний засіб від хвороби на тлі збільшення кількості хворих.

"Після того, як канал перейшов під контроль Медведчука, з нього звільнилася низка провідних журналістів. А от пані Гордійко туди навпаки –прийшла, щоб працювати на російську пропаганду. У той час інформаційна політика ZIK набула виразної антиукраїнської проросійської спрямованості.

ZIK під "шефством" Гордійко продукував не просто проросійський контент, а саме російське ІПСО, зокрема про американські біолабораторії. Після повномасштабного вторгнення ми всі чули ці ж меседжі від представника так званої Росії в ООН. За даними ІМІ, саме канали Медведчука стали головними ньюзмейкерами в темі "секретних лабораторій", – наголошує Антоніна.

Самої заяви Гордійко про те, що вона йде із ЦГЗ, команді комунікаційників недостатньо – вони вимагають реакції ЦГЗ на інцидент. Також Антоніна Доломанжи вважає, що звільнення Дар’ї мало бути рішенням керівництва Центру.

"Це мало статися одразу після того, як ми повідомили нове керівництво про цю ситуацію (бо призначали її ще за попереднього гендиректора). Я вже мовчу про те, що таку людину взагалі не мали брати на керівну посаду у державну установу.

Наразі хотілось би побачити заяву Центру щодо звільнення пані Дарії, а не просто її допис у соцмережі. Крім того, керівництву варто було б публічно пояснити слова щодо "аполітичності" установи", – закликає Антоніна.