Працівник МОН висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви: українці обурені

ОНОВЛЕНО: 18:29. 28.08.2023

Працівник Міністерства освіти і науки Андрій Василенко висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х.

Василенко, який є державним експертом в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки, опублікував скандальний допис на Facebook.

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У дописі Василенко натякає, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. Зокрема, він назвав незалежність України "кидаловом" і розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року.

Міністерством освіти і науки України видано наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки.

Розпочато дисциплінарне провадження, за результатами якого Міністерством освіти і науки України будуть прийняті відповідні рішення.

У коментарі УП. Життя історик Геннадій Єфіменко сказав, що допис неправдивий з історичного погляду та містить численні маніпуляції.

Ми не публікуємо більшість висловлювань Василенка, щоб запобігти поширенню дезінформації. Та наведемо кілька цитат, які в оригіналі були написані російською мовою.

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Фото: Андрій Василенко/Фейсбук

"В один і той самий рік один і той самий мудрий народ у міцній більшості своїй проголосував за взаємовиключні параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність).

Мабуть, приголомшливо мудрий народ ні хріна не розумів, що робить. Як же було досягнуто цієї прекрасної мети? Шляхом пропаганди, якою переконали жителів УРСР, що варто вальнути союз, так відразу все добре і стане.

Сучасникам із промитими мізками, можливо, це буде важко зрозуміти, але НЕ це хвилювало людей. Серйозні люди говорили про серйозне – про гроші", – написав Василенко.

Також він критикує листівки, в яких йшлося про економічний занепад в СРСР та про те, чому варто проголосувати за незалежність 1991 року.

"Настали 90-ті...І опинився новоявлений громадянин незалежної України з відомим органом у відомій частині тіла. З х*ром у дупі, якщо прямо.

Шо, рідні, отримали моментальне підвищення рівня життя? Багато хто називає 90-ті "платою за незалежність". Щось я в тих листівочках не знайшов інформації про "плату за незалежність". А ви? Там навпаки написано, що життя в кайф буде!

"Я дєвочка і не хочу СРСР, я хочу кружевніє трусікі і незалежну Україну!" Це називається простим словом "кидалово". А кого кинули, той лох", – написав Василенко.

Зрештою, Василенко розкритикував незалежність країн Балтії, назвав Вільнюс "дірою", а литовську кухню "лайном".

"Але не тільки українці показали свою "мудрість" у 1991 році. Ще одним показовим прикладом того, що в той час народи "не ведали, что творили", є Прибалтика. Ось ці прекрасні Латвія, Литва та Естонія.

Бував я там. І скільки в кого грошей, на мою думку, одразу видно. Таллінну незалежність пішла на користь…У Ризі сподобалося найбільше. Вільнюс – діра…

Виходячи із зовнішнього вигляду Вільнюса, я зробив досить прості висновки: радянська окупація – це найкраще, що могло трапитися з Литвою. Хоч готувати нормально литовців навчили, а то цепеліни можна їсти тільки три дні поголодувавши", – написав він.

"Щоб бути багатими, треба бути незалежними!" – свідчила листівка. Це брехня", – заявив працівник МОН.

Користувачі соцмереж обурилися. Колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар", військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий написав:

"Отже, на 33-му році незалежності, на десятому році російсько-української війни, на середині другого року великої екзистенційної війни за саме існування України, москворотий совкодр*чер одночасно: активно агітує проти нашої незалежності та насаджує наративи "русского міра", живе у Києві, працює "експертом" на державній службі, ще й у міністерстві, яке відповідає за виховання майбутніх українських громадян.

Як державний службовець має бронювання від призову, отримує з наших податків зарплатню, звісно меншу за "бойові", але помітно більшу за платню наших вояків будь-де, крім зовсім "нуля" (навіть в 5-ти км від фронту), та в рази більшу за виплати пораненим бійцям на реабілітації.

Я нічого не забув? А, соррі, забув: заради справедливості – на аватарці у нього синьо-жовтий прапор".

Ветеран просить вважати його допис офіційним запитом до МОН як працедавця та до СБУ як органу влади, відповідального за перевірку державних службовців.

"Оскільки мій запит є лише запитом окремого громадянина, і може розглядатись надто тривалий час, прошу наявних в моїй стрічці журналістів та нардепів не полінуватись направити аналогічні від себе. Репост також вітається.

Толерантність до ворогів незалежності – не те, що можна собі дозволяти під час війни за цю саму незалежність", – додав Дикий.

На псевдоісторичний допис також відреагувала історикиня Лариса Якубова.

"Оце і є проривна команда нового міністра, Оксене Лісовий?" – написала вона.

"Міністерство освіти і всі освітні заклади необхідно серйозно перевіряти. Освіта – це стратегічний напрямок! Людям з таким мисленням в гіршому разі там не місце, а в кращому ними має зайнятися СБУ! І це в той час, коли кращі і наймужніші з освітян захищають нас на фронті і гинуть за нас", – додала користувачка Олена Деревська.

Також Василенко отримав багато негативних коментарів під дописом:

"Міністерство освіти і науки України, які цікаві у вас державні експерти працюють. Ви з глузду з'їхали таке тримати на посаді?" – написала Лада Федоренко.

"Розкажіть литовцям, що "совєтская оккупація – лучшєє, что случілось с Літвой". Розкажіть японцям, як ви їх називаєте "япошками". Геть із держслужби! Не хочу, щоб мої податки йшли на такого йолопа! Якій державі ви служите?" – додала Юлія Андрощук.

Викладач Дніпровської політехніки Артем Бардас також прокоментував:

"Добре, що у такі часи такий непотріб виносить на поверхню. До того ж, непотріб брехливий: якщо вже згадував про референдум "за СРСР", то згадав би і Декларацію про державний суверенітет від 16.07.1990: "Чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу Радянських Суверенних Держав на підставі Декларації про державний суверенітет України".

Бо це уточнення вкрай важливе: українці не голосували за збереження СРСР, а за можливість перебування у новому міждержавному обʼєднанні, яке ніколи не було створене".

Зауважимо, що існувало друге запитання березневого референдуму, на яке схвально відповіло більше українців (на 10% більше "так" ніж в УРСР на перше запитання): "Чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України".

Тоді, 17 березня 1991 року, понад 80% опитаних відповіли "Так". Однак Андрій Василенко замовчав цей факт у своєму дописі.

У коментарях українці почали тегати міністра освіти Оксена Лісового, а також Службу безпеки України.

Вони вимагають звільнення Андрія Василенка з експертної групи МОН.

У коментарі "УП. Життя" пресслужба міністерства повідомила, що заходи стосовно Василенка будуть і проводитиметься службове розслідування. Нині ми очікуємо на більш детальний коментар відомства.

Нагадаємо, 1 грудня 1991 року на референдум винесли питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України", текст якого ухвалили 24 серпня 1991 року.

У референдумі взяли участь 84,18 % громадян України. 90,32% з них проголосували за незалежність України.