Вейпінг може спричинити зміни в ДНК, подібні до тих, що виникають у курців звичайних сигарет

Дослідники спростували думку про те, що альтернативні сигарети менш шкідливі, ніж звичайні. Вони виявили у ротових порожнинах курців електронних сигарет такі ж зміни ДНК, як і в людей, які палять тютюн.

Ці зміни пов’язують із розвитком раку, пише Medical News.

У межах дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона, результати якого опублікували в науковому журналі Cancer Research, аналізували понад 3,5 тисячі людських ДНК.

Попри те, що Національна служба охорони здоров’я Великобританії (NHS) раніше заявляла, ніби електронні сигарети значно безпечніші, ніж тютюнові, вчені виявили зміни у ДНК користувачів вейпів, які викурили менше 100 тютюнових сигарет за своє життя.

Дослідники виявили, що у курців епітеліальні клітини, які містяться у ротовій порожнині, значно змінилися.

Важливо, що ці зміни посилюються при раку легенів або передракових станах (аномальні клітини або тканини можуть "переродитися" на злоякісні). Це підтверджує гіпотезу, відповідно до якої вони пов’язані з курінням і завдяки цьому клітини можуть розростатися швидше.

"Ми не можемо сказати, що електронні сигарети спричиняють рак, але ми бачили, що у користувачів цих пристроїв виявили деякі епігенетичні зміни в клітинах, подібні до тих, що є у курців. Вони пов’язані з майбутнім розвитком раку легенів.

Необхідно далі досліджувати це питання, щоб з’ясувати, чи можна використовувати ці результати для індивідуального прогнозування виникнення раку в курців і користувачів електронних сигарет", – пояснила провідна авторка дослідження К’яра Герцог.

Нагадаємо, вживання алкоголю підвищує ризик виникнення раку.