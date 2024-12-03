Візити, яких не було: столичного гінеколога підозрюють у фальсифікації записів у Helsi

Лікарю-гінекологу однієї з поліклінік у Києві повідомили про підозру за фактом внесення фіктивних записів в медичній системі Helsi.

За даними Подільської окружної прокуратури Києва, протягом двох років медик створював у системі записи про прийоми пацієнтів, які насправді не проводились.

Про підозрілі записи першими заявили самі пацієнтки. У своїх електронних кабінетах вони помітили інформацію про консультації, на які не записувались і, відповідно, не відвідували. Жінки звернулися за роз’ясненнями до правоохоронних органів.

"Кілька жінок побачили записи про численні візити до лікаря. Вони зрозуміли, що це не відповідає дійсності, і звернулися до правоохоронців. Наразі зафіксовано 22 епізоди, де пацієнткам приписували неіснуючі візити до лікаря. Це не 22 різні людини, а кілька пацієнток, яким записували багато вигаданих прийомів", – розповіла у коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

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Правоохоронці продовжують з’ясовувати кількість пацієнтів, для яких підозрюваний фіктивно провів прийом.

Окрім несанкціонованих дій з даними, правоохоронці також розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами. Адже поліклініка отримувала оплату за медичні послуги, які фактично не надавалися.

"Однією з можливих причин фальсифікацій є фінансова мотивація. Лікарня отримує кошти залежно від кількості пацієнтів. Фіктивні записи могли збільшити це фінансування.

Чому лікар це робив? Можливо, для того, щоб медзаклад отримував більше фінансування, а він – премії чи інші виплати. Слідство перевіряє мотиви лікаря. Фінансовий інтерес – лише одна з версій", – зазначила Винокурова.

У Києві лікар-гінеколог вносив фейкові записи в систему Helsi Фото: Київська міська прокуратура

Справу розслідують слідчі Подільського управління поліції, а процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура.

Нагадаємо, у 2023 році українці масово скаржилися на фейкові записи прийомів у лікарів. МОЗ перевірило скарги громадян, які знаходили у додатку Helsі записи до лікарів, здійснювати візити до яких не збиралися. Тоді, за словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, більшість записів, внесених до електронної системи охорони здоров'я, які пацієнти назвали фейковими, виявилися достовірними.

Для пацієнтів, які мають сумніви у достовірності записів до лікаря та хочуть про це повідомити, Міністерство охорони здоров’я надало алгоритм дій, що робити, якщо у Helsi з'явилися некоректні візити до лікаря.