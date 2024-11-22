Як стати в електронну чергу до ТЦК і чи працює е-запис: пояснюють юристи

До ТЦК та СП можна потрапити через електронний запис

18 травня Міністерство оборони запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У МОУ переконували, що нова послуга має прибрати зайві клопоти та час очікування на послугу під дверима кабінетів.

Утім, вже пів року військовозобов’язані досі постають перед труднощами запису й часто не можуть вчасно потрапити до ТЦК. Проблеми загострюються кожні три місяці, коли деяким чоловікам потрібно поновлювати відстрочку від мобілізації.

Тож як записатися в електронну чергу до ТЦК, і чи вдасться подати заяви на відтермінування швидше – "УП. Життя" розповідає разом з адвокатами Дарʼєю Тарасенко та Андрієм Новаком.

Як стати в е-чергу до ТЦК?

Послугою попереднього запису можна скористатися на сайті Міністерства оборони. Для початку потрібно обрати область, місто та ТЦК та СП, де людина стоїть на військовому обліку. Тобто, не можна записуватися до будь-якого центру комплектування, адже там не знайдуть потрібну інформацію про відвідувача і не зможуть обробити запит.

Далі треба вказати, хто саме буде ставати в чергу:

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призовник (допризовник);

військовозобовʼязаний (резервіст) рядового, сержантського, старшинського складу;

військовозобов’язаний (резервіст) офіцерського складу.

Якщо ціль візиту до центру комплектування – взяти на облік чи зняти з нього транспорт, потрібно вказати це окремо. Також є можливість обрати послугу "соціальний і правовий захист" і також звернутися з цим запитом до ТЦК.

Під час електронного запису насамперед потрібно обрати свій ТЦК та СП Скриншот сайту Міноборони

Військовозобовʼязані зможуть записатися в електронну чергу, якщо планують:

Тож потрібно обрати один із цих варіантів і вказати свої персональні дані: прізвище, імʼя, по батькові, номер телефону та електронну адресу.

Після підтвердження даних за номером телефону прийде сповіщення з датою та часом запису. Такий талон надішлють і на електронну пошту.

До ТЦК, залежно від мети візиту, доведеться взяти такі документи:

паспорт громадянина України;

податковий номер (РНОКПП), якщо паспорт старого зразку;

документи, які підтверджують місце реєстрації;

військово-обліковий документ – приписне посвідчення, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, чи військовий квиток або ж військово-обліковий документ нового зразка (зокрема роздруківку електронного);

документи про освіту;

фото 3х4.

Якщо ціль візиту – оформлення відстрочки, то також потрібно принести документи, які підтверджують право на неї. Такими можуть бути:

свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб/розлучення;

медичну довідку, яка підтверджує захворювання;

довідку про опікунство/догляд за особою з інвалідністю;

документ про інвалідність;

інші документи.

Точний перелік залежить від підстави для відстрочки.

Основні документи, які потрібно взяти з собою до ТЦК, - паспорт та військовий квиток daks1984/depositphotos

Як відбувається прийом за електронним записом?

Як саме будуть приймати військовозобов'язаних, котрі стали в електронну чергу, залежить від ТЦК. У деяких центрах комплектування таких людей відвідувачів вносять в окремі списки, і в час запису по черзі викликають до кабінету. Це зазвичай відбувається в менш завантажених військкоматах, розповідає адвокат Андрій Новак.

"Після реєстрації в електронну чергу ми зазвичай бачимо час. Наприклад, з 10:00 по 10:30 або з 10:30 по 11:00. І на цей слот можуть бути записані троє, четверо, п'ятеро людей. Ви приходите і кажете: "Я в електронній черзі на таку годину", і вас пропускають. А далі вже потрапляєте до кабінету, який вам потрібен, і знову ж таки у форматі черги чекаєте прийому", – каже Андрій Новак.

У Львівському районному ТЦК та СП розповіли "УП.Життя", що один слот на прийом тут – 20 хвилин. Розглянути запити відвідувачів за однією послугою можуть три працівники. Також додають, що протягом вересня до центру комплектування приходили у п’ять-шість разів більше людей без попереднього запису, ніж за ним.

"У вересні кожні 5-6 відвідувачів реєструвалися через е-чергу, а 30-35 приходили без запису. Якщо немає вільних місць для запису в електронній черзі, то потрібно записуватись на наступний зручний день. Не радимо в такому випадку приходити без запису, тому що на прийом з "живої" черги буде складно потрапити", – зазначають у військкоматі.

Як швидко прийматимуть військовозобов'язаних, які стоять у черзі, залежить від конкретного ТЦК NewAfrica/depositphotos

За розповіддю Київського міського центру комплектування, станом на листопад там приймають по дві людини на один вільний часовий слот. Скільки відвідувачів реєструвалися в електронну чергу в минулому місяці, у військкоматі коментувати "УП.Життя" відмовилися.

Для того, щоб розвантажити "живу" чергу, у деяких ТЦК навіть вішають QR-коди з посиланням на е-запис і відправляють чоловіків бронювати місця туди. Утім, військовозобов'язані розповідають, що часто вільні години можна знайти лише на кілька тижнів чи місяць вперед.

"Є ТЦК, які сильно завантажені, і там можна стати в електронні черги тільки дуже наперед. При цьому в людини може бути критична потреба потрапити туди, наприклад, для продовження раніше наданої відстрочки. Тоді виникає ситуація, коли в один день у ТЦК та СП треба звернутися всім, хто мав відстрочку, щоб їх не призвали. Але це зробити не вдається", – коментує адвокатка Дарʼя Тарасенко.

"Досвідчені" відвідувачі центрів комплектування наголошують, перед тим, як записуватися в чергу, варто пересвідчитись, що цей час і день у вашому ТЦК – робочі. Є ризик прийти тоді, коли військкомат не прийматиме заяви і доведеться реєструватися повторно.

Хто може пройти у черзі першим і від чого залежить час прийому документів?

Під час е-запису до центру комплектування треба обрати на сайті ціль візиту. Іноді для оформлення військово-облікового документа, відстрочки чи мобілізації потрібно буде йти до різних кабінетів. Тоді попередній запис на послугу мав би допомогти одразу потрапити, куди потрібно, розповідає Андрій Новак.

"Здебільшого різними питаннями займаються різні кабінети. І, звісно ж, якщо людина приходить, щоб мобілізуватися, її приймуть поза чергою. Але якщо на продовження відстрочки приходить людина, яка зареєструвалася в електронній черзі, і та, яка прийшла у звичайну "живу" чергу, то пріоритет буде наданий першій", – говорить юрист.

У деяких ТЦК усім відвідувачам доводиться стояти в єдиній черзі, не зважаючи на мету візиту. Дар’я Тарасенко каже: часто це трапляється через брак працівників, які зможуть прийняти документи та внести дані в реєстр "Оберіг" тут і зараз. Іноді прийом заяв сповільнюється через високе навантаження на систему.

Військовозобов'язаних можуть розділяти на "живі" черги та черги за е-записом, або ж лишати в одній Фото ілюстративне, Суспільне Чернівці

У різних ТЦК також відрізняється й процедура продовження відстрочки. Кудись разом із заявою потрібно заново приносити весь пакет документів, які підтверджують актуальність відтермінування, а в інші центри – лише ксерокопію основного документа. Від цього також залежить швидкість розгляду заяви комісією.

Щоб мати змогу прийняти більше військовозобов'язаних, ТЦК іноді переносять оформлення відстрочки до інших приміщень. До прикладу, у Рівненському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування розповіли, що комісія, яка розглядає заяви на відтермінування, працює в будівлі міського Управління соціального захисту населення.

В інших містах документи також можуть приймати у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Тому перед тим, як займати чергу до ТЦК, варто зателефонувати у свій військкомат і уточнити, куди саме приходити зі своїм запитом.

Чому існують телеграм-чати з чергами до ТЦК?

У мережі поширюються неофіційні спільноти та чати, де люди, які називають себе волонтерами, допомагають чоловікам стати в чергу на оформлення відтермінування. Вони контролюють її, а відвідувачі дистанційно бронюють собі місце та міняються годинами запису.

Люди, які називають себе волонтерами, формують черги до ТЦК через Telegram Скриншот чату у Telegram

Cкриншот чату у Telegram

Один із територіальних центрів комплектування, куди військовозобов'язані стають у чергу через телеграм-чат, відповів "УП. Життя", що не взаємодіє з його волонтерами і не регулює формування таких списків відвідувачів. При цьому адміністратори спільноти іноді пишуть, що отримують від ТЦК вказівки та інформацію щодо роботи військкомату.

Скриншот чату у Telegram

Зазначимо, що подібні канали – відкриті, тому будь-хто матиме змогу використати персональні дані, які військовозобов'язані там залишають. Такі дії можуть загрожувати інформаційній безпеці.

Чи можна відправляти документи на відстрочку поштою або онлайн?

9 листопада Міністерство оборони запровадило електронну відстрочку у застосунку Резерв+. Про те, як її отримати і коли потрібно продовжити, ми розповідали у минулому матеріалі.

Утім, послуга нині доступна лише для людей з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків (з певними умовами), а інші категорії військовозобов'язаних змушені оформлювати відтермінування, як раніше.

Офіційно розв'язати проблему з довгим очікуванням під кабінетами допоможе дозвіл відправляти заяви на відстрочку поштою, вважає Дар’я Тарасенко. Це частково розвантажує центри комплектування і може зекономити час для обох сторін. За словами юристки, певні ТЦК вже користуються таким способом, хоча чіткого дозволу поки немає у постанові Кабміну.

"Якщо надсилати документи поштою, не буде проблем з чергами, з оформленням відстрочки тим, хто хворий, і не може вийти з дому. Або ж тим, хто доглядає за хворими родичами, і має бути постійно поруч. Є ТЦК, які через наплив людей навіть самі просили це робити. У деяких центрах комплектування кажуть: "Якщо ви не в нашому місті, а десь далеко, то ми розуміємо, відправляйте поштою", – розповідає Дар’я Тарасенко.

Деякі центри комплектування дозволяють відправляти документи на відстрочку поштою Bumble-Dee/depositphotos

За даними "УП. Життя", звернутися за відстрочкою у такий спосіб дозволяє Львівський РТЦК та СП. При цьому у Київському міському центрі комплектування відповіли, що приймають лише документи, які принесуть власноруч.

Про те, що заяву на відстрочку треба подати особисто, йдеться у постанові 560 Кабінету Міністрів. Однак юристи зазначають, це формулювання можна пояснювати по-різному, і насправді в ній немає заборони відправляти документи поштою. Як наслідок, рішення про це залежить від конкретного ТЦК.