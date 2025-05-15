Тропічні хвороби насуваються на Європу? Вчені кажуть, що гарячка денге може загрожувати регіону

У найближчі десятиліття нині тропічні хвороби, як-от гарячка денге та чікунгунья, можуть стати властивими для Європи. Причина криється у глобальному потеплінні.

Таких висновків дійшла шведсько-німецька група вчених. Результати їхнього дослідження опубліковані в науковому журналі The Lancet Planetary Health, пише MedicalXpress.

Гарячка денге – це гостра інфекційна хвороба, розповсюджена у країнах Азії та Латинської Америки. Вона супроводжується високою температурою, головним болем, болями в очах, м’язах і суглобах, набряком лімфовузлів та висипом на шкірі.

Чікунгунья також належить до інфекційних хвороб. Серед її симптомів – лихоманка, сильний біль у суглобах, висип на шкірі, головний біль, втома та нудота.

Обидві хвороби переносять комарі – Aedes aegypti і Aedes albopictus. Останній вид, відомий як "тигровий комар", внаслідок зміни клімату просувається все далі на північ.

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У дослідженні вчені проаналізували вплив низки факторів, зокрема глобального потепління, на поширення гарячки денге та чікунгуньї в Європі протягом останніх 35 років.

Вони з’ясували, що частота і тяжкість спалахів цих хвороб збільшилися з 2010 року – разом зі зростанням температури.

У 2024 році, який став найспекотнішим за всю історію спостережень, у країнах ЄС зафіксували понад 300 випадків захворювання на денге. Тоді як за попередні 15 років їх було 275.

Спалахи гарячки денге вже вразили Італію, Хорватію, Францію та Іспанію.

"Наші висновки підкреслюють, що ЄС переходить від спорадичних (нерегулярних – ред.) спалахів захворювань, що переносяться комарами Aedes, до ендемічного стану", – наголосили науковці.

За їхніми словами, що вищою стає температура, то більшим є ризик спалахів хвороб, які переносять тигрові комарі.

За найгіршим сценарієм зміни клімату, до 2060 року кількість спалахів гарячки денге та чікунгуньї може зрости у п'ять разів порівняно з нинішнім рівнем.

Тигрові комарі також можуть переносити хворобу Зіка і гарячку Західного Нілу, однак у дослідженні їх не вивчали.

Нагадаємо, ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини. Серед них – вірус, який спричиняє гарячку денге.