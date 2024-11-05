ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) створила перелік небезпечних вірусів та бактерій, проти яких терміново потрібні нові вакцини.

Про це йдеться в дослідженні організації, яке опублікували в науковому журналі eBioMedicine.

Загалом до переліку увійшли 17 патогенів, які регулярно викликають спалахи захворювань по всьому світу. У ВООЗ називають їх головними пріоритетами для розробки нових вакцин.

До переліку віруси та бактерії вносили на основі кількох критеріїв, зокрема регіонального тягаря захворювань, ризику стійкості до антибактеріальних препаратів та соціально-економічного впливу.

Довідково: тягар хвороби – це термін, запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Під ним розуміють вплив захворювання на окрему популяцію, що вимірюють у показниках смертності, захворюваності, фінансових витратах та ін.

Глобальний перелік сформували на основі регіональних списків.

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"У цьому дослідженні використовується широкий регіональний досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки суттєво зменшать захворювання, які сьогодні сильно впливають на громади, але й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім’ї та системи охорони здоров’я", – пояснила докторка Кейт О'Брайен, директорка відділу імунізації, вакцин і біологічних препаратів при ВООЗ.

В організації кажуть, що 17 патогенів стануть чіткою вказівкою для розробників та виробників вакцин, які можуть мати найбільший соціально-економічний вплив.

"Занадто часто глобальні рішення щодо нових вакцин ґрунтуються виключно на прибутковості інвестицій, а не на кількості життів, які можна врятувати в найбільш вразливих громадах", – додала Кейт О'Брайен.

Які небезпечні патогени увійшли до оновленого списку?

Віруси та бактерії, вакцини щодо яких потребують дослідження:

стрептокок групи А ;

вірус гепатиту С ;

ВІЛ-1 (найпоширеніший тип);

klebsiella pneumoniae (паличка Фрідлендера, що здатна викликати пневмонію);

Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:

цитомегаловірус із сімейства герпесвірусів;

вірус грипу (вакцина із широким захистом);

види лейшманії;

нетифозні сальмонели ;

норовірус ;

малярія ;

види бактерії Shigella, що можуть викликати дизентерію

золотистий стафілокок .

Патогени, вакцини проти яких перебувають на етапі наближення до офіційного схвалення, рекомендацій щодо використання або впровадження:

вірус денге ;

стрептокок групи В;

позакишкова патогенна кишкова паличка;

мікобактерії туберкульозу ;

респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) – один зі збудників респіраторних вірусних інфекцій.

Раніше ВООЗ представили оновлений перелік найнебезпечніших вірусів та бактерій, які можуть спричинити наступну пандемію. До переліку увійшли понад 30 із них, зокрема мавпяча віспа, лихоманка денге та грип типу А.