Команда мережі медичної лабораторії CSD LAB здала плазму на підтримку українців

Фото: пресофіс CSD LAB

У мирний час донорство крові та її компонентів щороку рятує тисячі життів, а в умовах війни ця потреба в Україні тільки зростає.

Саме тому до Всесвітнього дня донора крові команда медичної лабораторії CSD LAB, разом із СЕО і співвласником Олександром Дудіним, долучилася до колективної донації плазми.

У компанії зазначають: щоранку, коли країна прокидається після чергового ворожого обстрілу, слова "все буде добре" дають сили жити далі. Але для багатьох — цього замало.

Їхній шанс на життя — донорська кров і плазма. Це пацієнти лікарень, цивільні, які постраждали внаслідок війни, і наші захисники.

"Добро — це діяти. Ми приєдналися до благородної ініціативи, адже віримо: донорство — це реальний спосіб допомогти, доступний кожному", — кажуть у CSD LAB.

Забір відбувався в одному з центрів мережі Biopharma Plasma — компанії, яка єдина в Україні виготовляє життєво важливі лікарські препарати з донорської плазми.

Своїми враженнями поділився також Олександр Дудін:

"Долучитися до спільноти донорів — це не просто добрий вчинок, а свідомий вибір, що має реальний вплив на чиєсь життя.

Для мене це про людяність, про внутрішню потребу допомагати тим, хто цього справді потребує. Це — своєрідний "донат", який під силу кожному.

Приємно усвідомлювати, що наші цінності з партнерами Biopharma Plasma співпадають: ми так само віримо в силу науки, розвиток і прогрес. І щодня працюємо задля того, щоб українці мали доступ до точної діагностики та сучасного лікування".

Фото: пресофіс CSD LAB

Стати донором може кожен повнолітній українець, який не має медичних протипоказань.

У центрах забору плазми перед донацією вам безкоштовно перевірять стан здоров’я: проведуть загальний аналіз крові та терапевтичний огляд.

Фото: пресофіс CSD LAB

А ще — приємний бонус: донори отримують грошову компенсацію. І тут кожен може обрати свій шлях — залишити кошти собі або переказати на благодійність, подвоївши добро.

Команда CSD LAB обрала саме другий варіант: отримані кошти спрямували на підтримку тих, хто зараз цього потребує.