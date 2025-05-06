Полюбляєте каву з корицею? Дослідники пояснили, кому ця звичка може нашкодити

Любите пити каву з корицею не лише по четвергах? Американські дослідники з’ясували, що ця звичка для деяких людей може бути шкідливою.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі "Хімія харчових продуктів: молекулярні науки" свідчить, що ці прянощі можуть знижувати засвоєння медикаментів.

До цього висновку науковці дійшли, досліджуючи олію кориці та два хімічні компоненти: циннамальдегід і коричну кислоту, повідомляє The Washington Post.

Ще раніше вчені з’ясували, що кориця здатна суттєво посилювати метаболізм, але у контексті засвоєння ліків її поки ніхто не досліджував. Цього ж разу науковці вивчали травлення на молекулярному рівні, аби встановити зв’язок між споживанням прянощів та засвоєнням медикаментів.

У межах дослідження з’ясувалося, що під час перетравлення корична кислота та олія кориці впливають на ксенобіотичні рецептори організму – так звані хімічні "передавачі" (PXR та AhR). Вони, зокрема, контролюють метаболізм ліків.

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"Наразі ми знаємо, що коричний альдегід може активувати ці рецептори, що може підвищувати ризик поганого засвоєння ліків", – зауважив Білл Гурлі, головний науковець Національного центру дослідження натуральних продуктів Університету Міссісіпі.

Саме через це людям, які на постійній основі вживають рецептурні ліки, не радять споживати прянощі кожного дня.

"Це може знижувати ефективність ліків і сприяти хіміорезистентності, особливо при хронічних захворюваннях, таких як рак, діабет і ВІЛ", – йдеться у дослідженні.

Яке дозування кориці безпечне та не впливає на засвоєння медикаментів – це науковці планують з’ясувати у межах наступних досліджень.

Водночас вони додали, що вживання кориці "у помірних дозах" може мати корисний ефект. Зокрема, раніше було встановлено, що кориця допомагає зменшити рівень глюкози в крові і поліпшити опір інсуліну в тих, хто страждає на цукровий діабет 2 типу. Також вважається, що кориця має антимікробні властивості.

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