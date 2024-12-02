Чим корисна куркума та які властивості вона має

Куркума – це насичена, золотисто-помаранчева спеція, відома тим, що додає їжі кольору, смаку та поживних речовин.

Чим корисна куркума та як сполуки в її складі впливають на організм?

Куркума використовується в Індії протягом тисячоліть як спеція та лікарська рослина. Дослідження показують, що в її складі є речовини з лікувальними властивостями.

Корисні властивості куркуми

Сполуки в складі куркуми називаються куркуміноїдами, а найважливішим з них є куркумін.

Водночас куркумін погано всмоктується в кров. Для того, щоб ефект від нього був кращим, слід покращити його біодоступність (швидкість, з якою організм засвоює речовину).

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"Одна з проблем куркуми полягає в тому, що куркумін та інші активні інгредієнти не є біодоступними, тобто вони важко засвоюються організмом. Крім того, процес травлення розщеплює ці корисні сполуки та швидко виводить їх з організму", – розповідає Мері-Ів Браун, клінічний дієтолог в Медичному інституті Джона Хопкінса.

Для того, щоб покращити засвоюваність куркуми корисним є її вживання разом з чорним перцем, який містить піперин – природну речовину, яка підвищує засвоєння куркуміну на 2 000%.

Завдяки куркуміну спеція володіє не лише смаковими, а й лікувальними властивостями.

Для того, щоб покращити засвоюваність куркуми корисним є її вживання разом з чорним перцем. Фото: Thamkc/Depositphotos

Куркума має потужну протизапальну дію та є сильним антиоксидантом.

Куркумін є допоміжним при окислювальних та запальних станах, метаболічному синдромі, артриті, тривожності та гіперліпідемії.

Він може застосовуватись при запаленні та болю в м'язах, спричинених фізичними навантаженнями, покращуючи таким чином відновлення та працездатність.

Більшість цих переваг можна пояснити його антиоксидантною та протизапальною дією. Куркумін є потужним антиоксидантом, здатним нейтралізувати вільні радикали завдяки своїй хімічній структурі.

Ця біологічно активна речовина допомагає боротися із запаленням, хоча потрібно розуміти, що для досягнення лікувального ефекту потрібні дуже високі дози, які водночас можуть бути шкідливими для організму.

Самостійно лікувати гострі процеси куркумою не варто. При захворюванні слід звернутися за допомогою до лікаря і проконсультуватись чи можна додавати до раціону цей продукт.

Крім того, куркума може зміцнити здоров'я людей, які не мають діагностованих захворювань.

Куркума може покращити роботу головного мозку

Навіть у дорослому віці нейрони мозку здатні утворювати нові зв'язки. Одним з головних рушіїв цього процесу є нейротрофічний фактор головного мозку, який відіграє важливу роль у пам'яті та навчанні.

Певні захворювання мозку пов'язані зі зниженням рівня цього білка, включаючи хворобу Альцгеймера.

Дослідження показали, що куркумін може підвищувати рівень нейротрофічного фактора у мозку. Таким чином, він може бути ефективним для запобігання розвитку захворювань головного мозку та вікового зниження мозкових функцій.

Куркумін також може сприяти покращенню пам'яті та уваги, однак вчені розповідають, що для підтвердження цього необхідні додаткові дослідження.

Куркума може бути ефективною при депресії

Позитивний вплив куркуміну на мозок включає підвищення рівня нейромедіаторів серотоніну та дофаміну і зменшення запалення.

Депресія асоційована зі зниженням рівня нейротрофічного фактора та пов’язана з ділянкою мозку, яка відіграє важливу роль у навчанні та пам'яті. Куркумін може допомогти підвищити рівень цього білка, що потенційно може зупинити розвиток змін у мозку.

Вчені розповідають, що куркумін здатен допомогти зменшити тривожність, хоча для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

Куркума здатна знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань

У дослідженнях йдеться, що куркумін може допомогти запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Зокрема, він допомагає покращити функцію ендотелію (внутрішня оболонка кровоносних судин). При порушенні ендотелію виникає велика ймовірність розвитку серцевих захворювань: порушується регулювання кров'яного тиску та згортання крові.

Крім того, куркумін допомагає зменшити запалення, що відіграє важливу роль у розвитку серцевих захворювань.

Куркума покращує самопочуття пацієнтів з артритом

У одному з досліджень куркумін виявився більш ефективним у полегшенні болю людей з остеоартритом, аніж плацебо. Було виявлено, що дія куркуміну схожа на дію нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП).

Вчені виявили, що куркумін при ревматоїдному артриті допоміг зменшити запалення, пов'язане із захворюванням.

Проте необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи може куркума дійсно бути ефективною для лікування болю при артриті.

Куркумін є допоміжним при окислювальних та запальних станах, метаболічному синдромі, артриті, тривожності та гіперліпідемії. Фото: nungning20/Depositphotos

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Яка доза куркуми є безпечною

У дослідженнях зазвичай використовують дози у 500-2 000 мг куркуми на день.

Високі дози куркуми та куркуміну не рекомендуються для тривалого вживання, оскільки доказів, що підтверджують їх безпеку, не вистачає.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначила дозу до 3 мг на кілограм ваги тіла як прийнятну добову норму куркуміноїдів.

Дві чайні ложки свіжої куркуми містять близько 400 мг куркуміну, але ця кількість може змінюватися залежно від якості спеції.

Майте на увазі, що всі рослинні добавки слід вживати з обережністю. Завжди повідомляйте лікаря про будь-які добавки, які ви приймаєте, включаючи куркуму та куркумін.

Кому не варто вживати куркуму

Хоча вважається, що куркума безпечна для більшості людей, існують випадки, коли варто її уникати.

Стани, при яких не слід вживати куркуму:

Крім того, добавки з куркумою можуть взаємодіяти з певними медикаментами, наприклад з протидіабетичними засобами, препаратами для розрідження крові чи статинами.

Дві чайні ложки свіжої куркуми містять близько 400 мг куркуміну, але ця кількість може змінюватися залежно від якості спеції. Фото: monticello/Depositphotos

Як правильно вживати куркуму: чому краще уникати добавок

"Краще отримувати куркумін та більшість інших поживних речовин у вигляді їжі, ніж приймати куркуму в таблетках, настоянках, капсулах або жувальних гумках", – пояснює Мері-Ів Браун, клінічний дієтолог в Медичному інституті Джона Хопкінса.

Наприклад, добавки куркуми можуть підвищити ризик утворення каменів у нирках.

Куркумін та куркума можуть мати побічні ефекти, якщо приймати їх у великих кількостях в дозах, що містяться у таблетках, капсулах або жувальних гумках. Вони можуть викликати нудоту, діарею або виразку шлунка, особливо у високих дозах або після тривалого вживання.

"Добавки з куркумою – не найкраща ідея. Якими б чудовими не були поживні властивості куркуми, більше куркуміну не обов'язково означає краще, а його надлишок може бути ризикованим", – додає дієтологиня.

Водночас добавки з куркуміном містять набагато вищу концентрацію сполуки, ніж їжа, приправлену цією спецією, або чай з куркумою.