ООН: У світі кожна четверта дитина до 5 років має таке харчування, що може зашкодити її росту та мозку

Кожна четверта дитина до 5 років у світі харчується так погано, що це зменшує її шанси на виживання

У світі кожна четверта дитина до 5 років має настільки обмежене харчування, що воно може зашкодити її росту й розвитку мозку та зменшити шанси на виживання.

Більшість з цих дітей живуть у регіонах, які називають "гарячими точками голоду", повідомляє The Guardian.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ проаналізував раціон дітей віком до п'яти років у всьому світі. Виявилося, що близько 181 мільйона з них щодня споживають щонайбільше дві групи продуктів – молоко з крохмалистими продуктами, як-от рис, кукурудза або пшениця. Це стосується дітей майже зі 100 країн.

За словами виконавчої директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, це відповідає критеріям "гострої продовольчої бідності".

"Це може мати незворотній негативний вплив на їхнє виживання, ріст і розвиток мозку. Діти, які споживають лише дві групи продуктів на день, наприклад, рис і трохи молока, на 50% частіше стикаються з важкими формами недоїдання", – розповіла вона.

Менш ніж 10% дітей, які живуть в умовах гострої продовольчої бідності, харчуються фруктами та овочами, менше ніж 5% – м'ясом, птицею і рибою. Водночас фаст-фуд і солодкі напої, які агресивно просуваються на ринку, "вкорінюються" в раціоні багатьох із них.

У країнах з високим рівнем гострої продовольчої бідності також спостерігається високий рівень низькорослості – діти мають значно нижчий зріст у порівнянні з нормою для їхнього віку.

Глобальний прогрес у покращенні харчування дітей є повільним, однак у деяких регіонах ситуація покращується. Зокрема, за останнє десятиліття у Західній та Центральній Африці рівень гострої продовольчої бідності серед дітей знизився з 42% до 32%.

Конфлікти та кліматичні зміни загострюють цю проблему, особливо в нестабільних регіонах. У Сомалі, де неодноразово посухи змінювалися повенями, понад 80% батьків повідомляли, що їхні діти могли не їсти протягом дня.

Одним із головних чинників гострої продовольчої бідності є збройні конфлікти. Зокрема, це стосується Малі, Сектору Гази, Південного Судану, Судану і Гаїті.

"Гарячими точками голоду" також є Чад, східні провінції Демократичної Республіки Конго, М'янма, Сирія, Ємен, Центральноафриканська Республіка, Ліван, Мозамбік, М'янма, Нігерія, Сьєрра-Леоне, Замбія, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Малаві, Сомалі та Зімбабве.

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк заявив, що ізраїльські обмеження на ввезення продовольчої допомоги до Сектору Гази "можна прирівняти до воєнного злочину моріння голодом".