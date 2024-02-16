Почала звисати шкіра: через недоїдання у дітей в Секторі Гази діагностують виснаження – ООН

У Секторі Гази медики спеціальними пластиковими смужками вимірюють окружності рук дітей на “наявність ознак виснаження”. Початкові дані свідчать, що 5% дітей віком до п'яти років гостро недоїдають.

Як пише Reuters, після кількох місяців військової кампанії Ізраїлю продовольча криза у палестинському анклаві досягає критичного рівня.



Відсутність достатньої кількості їжі, і, як наслідок, критичне недоїдання є причиною сплеску хвороб у Газі, стверджує доктор Мухаммед Абу Султан, один з лікарів з групи Medglobal, що співпрацює з дитячим агентством ООН ЮНІСЕФ.



Так, через недоїдання суттєво втратила вагу 2-річна дівчинка – з 11 до 7 кілограмів. Як, розповіла журналістам її мати Хана Табаш, у дитини почала звисати шкіра, а також з'явилася затримка розвитку.

Палестинському хлопчику вимірюють окружність руки Ibraheem Abu Mustafa

"Раніше я давала їй медикаменти та добавки, але з нинішньою ситуацією я не маю змоги цього робити", – сказала Табаш.



Керівник регіональних комунікацій ЮНІСЕФ Аммар Аммар заявив, що найближчими тижнями в Газі побільшає дітей, чиє життя перебуває під загрозою через недоїдання. Їхню кількість оцінюють у щонайменше 10 тисяч осіб. Також проблему посилює нестача чистої питної води.



"Існує також прямий вплив браку їжі на фізичний розвитку, когнітивні здібності, успішність у школі та продуктивність у подальшому житті", – додав Аммар.

Початкові дані свідчать, що 5% дітей віком до п'яти років гостро недоїдають Ibraheem Abu Mustafa

Гуманітарні організації звинуватили Ізраїль у перешкоджанні поставкам допомоги в Газу. Вважається, що голодна криза набагато гірша в північних районах, до яких важче дістатися.



Однак Ізраїль заперечує будь-які обмеження на надходження гуманітарної допомоги до Гази і пояснює проблеми розподільчими можливостями ООН.



Нагадаємо, конфлікт розпочався 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС штурмували прикордонну оборону на півдні Ізраїлю, вбили близько 1200 людей, переважно цивільних, і захопили 253 заручників.



Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило, що в результаті ізраїльських ударів загинуло понад 8700 осіб. Такі ж цифри називали в ООН.

