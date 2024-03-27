Два роки і 10 операцій: як медики з Франківська врятували військовому ногу від ампутації
Петро Яблінчук отримав поранення на фронті на початку повномасштабного вторгнення. Лікарі майже два роки рятували його кінцівку від ампутації.
Вони провели понад 10 операцій, розповіли у Центральні міській клінічній лікарні Івано-Франківська.
“У 2022-му я пішов добровольцем, бо мав бойовий досвід. До того три роки був в АТО, але служба у 2014-2017 – це легка прогулянка”, – згадує Петро.
Він потрапив до шпиталю 13 березня 2022 року – через 3 дні після перебування на фронті. На Житомирщині його разом з побратимами накрив прильот від авіації.
Військовий отримав важку мінно-вибухову травму лівої ноги. У таких випадках часто доводиться ампутувати кінцівку.
“Задня поверхня стегна, коліна і гомілки були повністю без шкіри і м’язів. Оскільки артерія не була пошкоджена, основною метою лікарів було зберегти кінцівку”, – розповідає завідувач відділення травматології, ортопедії і реконструктивної та пластичної хірургії Степан Зелик.
Пацієнту багато разів видаляли відмерлі тканини, а також проводили шкірну пластику в декілька етапів. Медики зазначають, що дефект тканин був значним. Ускладнювало лікування велика площа інфікування, яка виникла через мінно-вибухову травму.
На допомогу у лікуванні військової травми доєднався лікар-комбустіолог (опіковий хірург), який розумів відмінність у лікуванні бойових та цивільних травм.
Наприкінці березня 2024 року Петра нарешті виписали з лікарні: його нога повністю зажила.