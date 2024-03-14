Медикаментозне лікування РДУГ знижує ризик смерті від суїциду чи травм на 19% – вчені

Лікування пацієнтів із розладом дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) за допомогою медикаментів на 19% знижує ризик смертності протягом 2 років після виставлення діагнозу.

Про це заявили шведські науковці, а висновки описали у дослідженні в журналі JAMA, повідомляє CNN.

Медикаментозне лікування особливо знижує ризик загибелі з "неприродних причин", як-от суїцид, випадкові травми чи отруєння. Дослідження показало, що це особливо стосується чоловіків.

Водночас ліки суттєво не впливають на смертність з "природних причин" (від хвороби) у пацієнтів із РДУГ.

Загалом люди з розладом дефіциту уваги та гіперактивності мають підвищений ризик передчасної смерті та інших несприятливих наслідків для здоров'я.

Також у них вищий ризик супутніх ментальних розладів, депресії, тривожності, зловживання психоактивними речовинами, розладів харчової поведінки, епілепсії або тиків.

РДУГ – це один із поширених розладів, які зазвичай проявляються в дитинстві. Для людей з таким розладом характерний незвичний рівень гіперактивності та проблеми з контролем імпульсивної поведінки.

Людям з РДУГ зазвичай важко концентрувати увагу на одному завданні або тривалий час сидіти нерухомо. Такі пацієнти можуть часто губити речі, багато метушитися, робити необережні помилки або йти на невиправданий ризик.

Вони мають труднощі з організацією часу та сприйняттям інформації, а велика кількість подразників навколо призводить до перезбудження.

Розлад дефіциту уваги та гіперактвості неможливо повністю вилікувати, але можна контролювати його прояви та покращувати якісь життя за допомогою поведінкової терапії і медикаментозного лікування.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що 11 хвилин активності на день знижують ризик ранньої смерті.

Також стало відомо, як освіта знижує ризик передчасної смерті.