Вчені з'ясували, чому люди з аутизмом полюбляють настільні ігри

Люди з аутизмом залюбки грають у настільні ігри через те, що вони створюють структурований простір для комунікації та знімають напругу від невизначеності.

Таких висновків дійшли науковці під керівництвом докторів Ліама Кросса та Грея Атертона з Інституту психології Плумутського університету, що у Великій Британії, повідомляє MedicalXpress.

Результати п’яти досліджень вони опублікували в American Journal of Play та Journal of Autism and Developmental Disorders.

"Ми знаємо, що настільні ігри є безпечним і цінним хобі для багатьох людей з аутизмом. Це дослідження встановило, чому це так, і ми дійсно хочемо використати результати для подальшої роботи.

Кожна людина з аутизмом унікальна, і ми хочемо, щоб будь-які втручання (медичні – ред.) могли бути адаптовані, аби отримати найбільшу користь", – поділився автор дослідження Грей Атертон.

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У ході створення першої наукової роботи вчені опитали 1600 гравців у настільні ігри з усього світу. Вони виявили, що близько 7% учасників мали діагностований розлад аутистичного спектру. При тому, що цю недугу мають лише 1% людства, це свідчить про високу популярність цього виду дозвілля серед людей з аутизмом.

Також 30% опитаних за результатами опитувальника Коефіцієнта спектру аутизму (Autism Spectrum Quotient) мали високий рівень аутистичних рис.

У другому дослідженні вчені провели детальні інтерв’ю 13 осіб з аутизмом. Їх запитували про досвід використання настільних ігор і те, як це хобі впливало на їхній стан.

Учасники часто говорили, що такий вид проведення вільного часу змушує їх почуватися спокійно, але при цьому стимулює відчувати ентузіазм і сповненість ідеями.

Водночас вони відмічали, що настільні ігри для них є альтернативою соціальної комунікації, з якою люди з аутизмом часом мають складнощі.

Ще одне дослідження включало залучення 28 людей із аутизмом, які вперше знайомилися з настільними іграми протягом дня в групах до 10 осіб.

Результати опитування на наступний день після нового досвіду показали, що для людей з аутизмом настільні ігри спричиняють труднощі, але також заохочують їх до розвитку. За словами учасників, таке хобі – відмінний метод налагодження соціальних стосунків.

Ще у двох дослідженнях автори аналізували результати щотижневих сеансів настільних ігор між підлітками та дорослими, які мають діагностований розлад аутистичного спектру – багато з них страждали від порушення інтелектуального розвитку.

Після двох років спостережень вчені дійшли висновку, що ігровий простір допоміг їм поєднатися у спільноти, досягти незалежності та здобути нові навички.

"Коли ми говоримо про настільні ігри для любителів, ми маємо на увазі не лише час від часу сімейну гру в монополію, але також такі місця, як кафе з настільними іграми. Це популярне хобі, і ми раді, що змогли пролити більше світла на його важливість для багатьох людей.

Ми також використовуємо наші дослідження, щоб підтримати адаптацію існуючих ігор для людей з аутизмом, щоб зробити їхній ігровий процес ще доступнішим і приємнішим", – сказав доктор Ліам Кросс.

Раніше науковці знайшли особливості в мікробах кишківника людей з аутизмом – за їхніми словами, аналіз калу може стати основою діагностики стану.