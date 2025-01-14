Маєте проблеми з диханням під час сну? Зміна пози може допомогти

Проблеми з диханням здебільшого проявляються не лише під час сну. Якщо ви відчуваєте задишку протягом дня, важливо звернутися до лікаря

Якісний сон просто необхідний для здоров’я та хорошого самопочуття. Але якщо у вас проблеми з диханням, заснути буває непросто.

Для людей, які мають проблеми з диханням, пошук зручної пози для сну може стати справжнім випробуванням.

Фахівчиня з медицини сну Ненсі Фолдварі-Шейфер розповіла Cleveland Сlinic про деякі практики, які допомагають краще дихати вночі.

Чому можуть виникати проблеми з диханням під час лежання?

Чимало захворювань (як тимчасових, так і хронічних) можуть ускладнювати дихання.

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Серед них:

респіраторні інфекції, як-от застуда, грип, COVID-19;

алергії;

пневмонія;

викривлена ​​перегородка носа;

апное сну;

застійна серцева недостатність;

легеневі захворювання, зокрема астма, хронічний кашель, ХОЗЛ або муковісцидоз.

Які пози для сну обрати при проблемах з диханням?

Більшості людей із проблемами дихання складно лежати на спині, адже при цьому дихальні шляхи не можуть легко очищуватися. Водночас сон на животі може спричиняти інші проблеми, як-от біль у спині чи шиї.

Більшості людей з проблемами дихання докторка Фолдварі-Шефер радить спати на боці або спиратися на спину.

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Сон на боці

Він є одним із найзручніших і найефективніших положень для сну для багатьох людей незалежно від того, чи є проблеми з диханням.

"Сон на боці допомагає хребту зберігати нейтральне положення, а отже менше навантаження на спину та шию", – пояснює докторка Фолдварі-Шефер.

Для оптимального вирівнювання хребта слід покласти подушку між колінами – це допоможе зменшити тиск від ваги верхньої ноги.

Сон на боці може бути особливо корисним, якщо ви маєте справу з респіраторним захворюванням або у вас викривлена перегородка і це спричиняє хронічну закладеність носа.

"Таким чином кожна ваша ніздря є закладеною лише певний час, а потім такою стає інша. Отже, якщо у вас закладена ліва ніздря, спите на правому боці. І навпаки", – пояснює докторка Фолдварі-Шефер.

Спати на боці також рекомендують людям, які хроплять або мають апное сну. А все тому, що сон на спині дозволяє язику та м’якій палітрі рухатися назад до горла, звужуючи дихальні шляхи. Такий спосіб допомагає зберегти дихальні шляхи чистими.

Лікарка каже, що для деяких людей з апное сну вироблення звички спати на боці може бути альтернативою використанню апарата CPAP – повітряної помпи, під'єднаної до спеціальної медичної маски для обличчя, яка закриває ніс або рот і ніс.

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Спирання на спину

Якщо лежачи рівно, ви відчуваєте задишку, підняття голови може допомогти.

"Багатьом людям із хронічними захворюваннями серця або легенів спати найкомфортніше, коли їхня голова піднята", – говорить докторка Фолдварі-Шефер.

А все тому, що лежання рівно може призвести до накопичення рідини в легенях. Вона може створювати додатковий тиск на легені, і це ускладнює дихання. Підпершись, ви можете зняти тиск.

Є кілька способів зручно розташуватися під час сну. Для цього слід спробувати:

покласти кілька подушок (або згорнутих рушників) під голову та шию;

спати в кріслі, що відкидається (якщо цей спосіб погодив ваш лікар);

використовувати регульоване ліжко.

Для додаткового комфорту та зменшення навантаження на спину варто спробувати покласти подушку або валик під коліна.

Важливо розуміти, що проблеми з диханням здебільшого проявляються не лише під час сну. Якщо ви відчуваєте задишку протягом дня, важливо звернутися до лікаря, щоб з’ясувати причину та спробувати позбутися цього стану.