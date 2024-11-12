У вас із віком змінився режим сну? Вчені кажуть, це знижує шанси на якісне старіння

Як зміни тривалості сну з віком впливають на старіння – дослідження

Вчені з’ясували, що зміни в режимі сну з віком пов'язані з меншими шансами на якісне старіння.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі BMC Public Health, пише Medical Xpress.

У статті йдеться, що "якісне старіння", охоплює п'ять ключових компонентів:

відсутність основних хронічних захворювань, як-от діабет, рак, хвороби легенів, серця тощо;

здатність самостійно виконувати повсякденні дії: одягатися, купатися, їсти тощо;

високі когнітивні здібності;

хороше психічне здоров'я;

активне залучення до життя – спілкування з друзями, участь в іграх, відвідування заходів.

Китайські вчені проаналізували дані 3,3 тисячі людей. На початку дослідження у 2011 році вони не мали основних хронічних захворювань. До 2020-го усім учасникам виповнилося 60 років та більше.

У 2011, 2013 та 2015 роках науковці оцінювали їхню тривалість сну, об’єднуючи нічний і денний для підрахунку загальної його тривалості.

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Дослідники виявили п'ять різних траєкторій тривалості сну:

стабільно нормальна (26,1% учасників);

стабільно довга (26,7%);

стабільно коротка (26,2%);

зростальна (13,7%);

спадна (7,3%).

Вчені проаналізували зв'язок між моделями сну та якісним старінням з урахуванням таких факторів, як вік, стать, сімейний стан, рівень освіти та витрат, спосіб життя та тип статури. Люди зі стабільно нормальним режимом сну були референтною групою.

Учасники зі зростальною та стабільно короткою траєкторією сну мали значно нижчі шанси на якісне старіння зі співвідношення 0,64 та 0,48 відповідно.

Зменшення тривалості сну також знижувало шанси до 0,64, однак це не мало статистичної значущості.

Показники людей зі стабільно довгим режимом сну суттєво не відрізнялися від групи з нормальним.

Загалом, наприкінці дослідження лише 13,8% учасників відповідали визначенню "якісне старіння".

Статистика за траєкторіями має такий вигляд:

стабільно нормальна – 18,1% людей постаріли якісно;

стабільно тривала – 17,1%;

зростальна – 10,6%;

спадна – 9,9%;

стабільно коротка – 8,8%.

Вчені дійшли висновку, що скорочення та збільшення тривалості сну з часом може перешкоджати нормальному старінню, порушуючи фізіологічний і психологічний добробути.

Нагадаємо, вчені виявили, що проблеми зі сном згубно впливають на мозок.