"Це відкат у совок": пацієнтська спільнота прогнозує колапс медичної системи через новий держбюджет

Лікарська та пацієнтська спільноти попереджають про можливий колапс медичної системи у 2025 році.

У заяві благодійного фонду "Пацієнти України" йдеться про те, що проєкт держбюджету передбачає переведення всіх медзакладів на казначейські рахунки, що може залишити лікарів без зарплат, а пацієнтів – без лікування. Активісти б’ють на сполох, наголошуючи, що таке рішення призведе до катастрофічних наслідків під час війни.

"Все те, за що роками боролась пацієнтська спільнота, зараз під загрозою. Лікарні без ліків та персоналу в країні, де йде війна, загрожує колапсом всієї медичної системи. Медзаклади не зможуть швидко реагувати на виклики, наприклад, у разі прильотів, а без гарантованого лікування залишаться пацієнти з важкими захворюваннями, поранені військові і цивільні", – наголошує виконавча директорка фонду Інна Іваненко.

Представники фонду зазначають, що затримки виплат і проблеми з закупівлями ліків стануть новою реальністю для пацієнтів. У лікарнях знову можуть з’явитися побори, а тіньові платежі за лікування – стати нормою.

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"Рахунки у казначействі – це величезний відкат назад у совок, з якого медична система не так давно вирвалася, і звісно, руйнування одного із засадничих принципів медреформи – автономності закладів!", – підкреслює Іваненко.

Голова ГО «Медичні лідери» Юлія Брикульська наголошує на ризиках, пов’язаних із затримками виплат.

"Перший ризик – це затримки всіх грошових платежів. Всі ми пам'ятаємо, як до впровадження медреформи лікарі щороку страйкували, бо заробітні плати не виплачувались вчасно. Ця проблема неодмінно повернеться, якщо до казначейства доєднається понад 2000 установ. Вже зараз погодження платежів в казначействі триває від 2 тижнів до 2 місяців", – зазначила вона.

Активісти попереджають, що нові умови можуть повернути тотальні побори і неформальні платежі.

"Пацієнти відчують ці проблеми на собі, коли в лікарнях не буде необхідних ліків, а на заміну гарантованого лікування повернуться тіньові оплати", – зазначає Іваненко.

Окрім того, зазначається, що такі зміни можуть вплинути не лише на медичні установи, а й на оборонні закупівлі. Затримки з виплатами через доєднання нових користувачів до казначейської системи створять додаткові перепони для оперативного реагування в умовах війни.

Фонди закликають вилучити з проєкту бюджету норму про казначейські рахунки для медзакладів, аби зберегти автономність системи охорони здоров’я та забезпечити стабільне надання медичної допомоги в умовах війни.