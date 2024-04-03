У МОЗ просять пройти опитування про ставлення та досвід взаємодії з українською медициною
Міністерство охорони здоров’я проводить соціологічне опитування, щоб оцінити якість медичного обслуговування в Україні, а також ставлення пацієнтів до змін в системі охорони здоров’я.
Українців просять відповісти на питання, які стосуються медичних послуг. Наприклад, як змінився рівень надання медичної допомоги, який характер мають зміни, які відбулися у сфері охорони здоров‘я за останні 6 місяців тощо.
Учасники мають зазначити свій вік, у якій галузі працюють та місце проживання – до початку війни та після.
У рамках опитування людям потрібно відповісти, як вони оцінюють свій стан здоров’я, коли останній раз зверталися до лікаря, а також визначити за п’ятибальною шкалою компетентність лікаря.
"Від ваших відповідей залежить те, якою буде система охорони здоровʼя України у майбутньому", – наголосили у міністерстві.
Опитування запустили спільно з проєктом USAID Ukraine – USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров‘я".